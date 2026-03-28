Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet schwer verletzte Seniorin

Dreieich - Eine Wohnung brannte lichterloh, die 67-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt: Zahlreiche weitere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dreieich wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Wohnhausbrand in Dreieich-Sprendlingen: Bei den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr durch starken Rauch behindert. © 5VISION.NEWS

Der Brand brach am Freitagabend in einem Wohnblock im Pappelweg im Stadtteil Sprendlingen aus, wie die Polizei in Südosthessen am Samstag mitteilte.

Demnach wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr alarmiert. Vor Ort leiteten die Einsatzkräfte "umgehend einen Löschangriff ein und konnte[n] eine 67-jährige Bewohnerin, die bei dem Brand schwer verletzt worden war, retten", wie ein Sprecher erklärte.

Die Seniorin wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Unterdessen bekämpften Feuerwehrleute die Flammen. Dabei wurden sie durch starken Rauch behindert, hierdurch "war das Treppenhaus kurzzeitig nicht zu betreten", wie es weiter hieß.