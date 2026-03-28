Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet schwer verletzte Seniorin
Dreieich - Eine Wohnung brannte lichterloh, die 67-jährige Bewohnerin wurde schwer verletzt: Zahlreiche weitere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dreieich wurden von der Feuerwehr evakuiert.
Der Brand brach am Freitagabend in einem Wohnblock im Pappelweg im Stadtteil Sprendlingen aus, wie die Polizei in Südosthessen am Samstag mitteilte.
Demnach wurde die Feuerwehr gegen 20 Uhr alarmiert. Vor Ort leiteten die Einsatzkräfte "umgehend einen Löschangriff ein und konnte[n] eine 67-jährige Bewohnerin, die bei dem Brand schwer verletzt worden war, retten", wie ein Sprecher erklärte.
Die Seniorin wurde an den Rettungsdienst übergeben und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Unterdessen bekämpften Feuerwehrleute die Flammen. Dabei wurden sie durch starken Rauch behindert, hierdurch "war das Treppenhaus kurzzeitig nicht zu betreten", wie es weiter hieß.
Wohnhausbrand in Dreieich-Sprendlingen: Eine Wohnung ist unbewohnbar
"Etwa 15 Hausbewohner wurden während der Brandbekämpfung im Bürgerhaus Dreieich untergebracht", ergänzte der Polizeisprecher.
Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner alle in das Wohnhaus zurückkehren. Die Wohnung der 67-Jährigen ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 200.000 Euro.
Zur Frage der Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, die Ermittlungen zu dem Feuer in Dreieich-Sprendlingen dauern an.
Titelfoto: 5VISION.NEWS