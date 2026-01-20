 2.309

Gas-Alarm im Norden! Gebäude evakuiert, Bewohner im Krankenhaus

In Bremerhaven ist am Montag hochgiftiges Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus ausgetreten. Fünf Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Bastian Küsel

Bremerhaven - Alarm in Bremerhaven! Am Montagabend trat in einem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt hochgiftiges Kohlenmonoxid aus. 17 Menschen waren betroffen, fünf von ihnen mussten ins Krankenhaus.

In Bremerhaven ist am Montag hochgiftiges Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus ausgetreten.
In Bremerhaven ist am Montag hochgiftiges Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus ausgetreten.  © Feuerwehr Bremerhaven

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 19.50 Uhr in die Bürgermeister-Smidt-Straße alarmiert worden. Vor Ort klagten mehrere Bewohner über Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein.

Bei der Erkundung stellten die Kameraden in einer Wohnung eine sehr hohe Konzentration an Kohlenmonoxid fest - das Gas ist potenziell lebensgefährlich, weil es den Sauerstofftransport im Körper blockiert.

Da zunächst unklar war, woher genau das Gas stammte und in welchem Ausmaß weitere Bewohner betroffen waren, wurde das gesamte Gebäude vorsorglich evakuiert. Dafür wurden weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert.

Tragisches Feuer in Heidelberg: Wohnsitzloser (†58) stirbt in Gartenhütte
Feuerwehreinsätze Tragisches Feuer in Heidelberg: Wohnsitzloser (†58) stirbt in Gartenhütte

Insgesamt wurden 17 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Sie wurden allesamt durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Fünf Personen mussten, jeweils unter notärztlicher Begleitung, ins Krankenhaus gebracht werden.

Bewohner dürfen nach Gas-Austritt in Bremerhaven nicht zurück ins Haus

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und versuchte, die Ursache des Gas-Austritts festzustellen - ohne Erfolg.
Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und versuchte, die Ursache des Gas-Austritts festzustellen - ohne Erfolg.  © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Von den Einsatzkräften wurde währenddessen im gesamten Gebäude eine erhöhte Gaskonzentration gemessen. In den angrenzenden Nachbargebäuden konnten zum Glück keine Gefährdungen festgestellt werden.

Trotz umfangreicher Ursachenforschung konnten Feuerwehr und Energieversorger die genaue Ursache des Gasaustritts nicht eindeutig klären. Das Gebäude wurde vorsorglich von der Gasversorgung getrennt und für die weitere Nutzung gesperrt.

Die Bewohner mussten vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Die Polizei sorgte für die Unterbringung derjenigen, die keine eigene Unterkunft organisieren konnten.

Tischofen gerät in Brand: Mann erleidet schwere Verbrennungen
Feuerwehreinsätze Tischofen gerät in Brand: Mann erleidet schwere Verbrennungen

Während des Einsatzes war die Bürgermeister-Smidt-Straße vollständig gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 60 Kräften vor Ort.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: