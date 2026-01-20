Gas-Alarm im Norden! Gebäude evakuiert, Bewohner im Krankenhaus

Bremerhaven - Alarm in Bremerhaven ! Am Montagabend trat in einem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt hochgiftiges Kohlenmonoxid aus. 17 Menschen waren betroffen, fünf von ihnen mussten ins Krankenhaus.

In Bremerhaven ist am Montag hochgiftiges Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus ausgetreten. © Feuerwehr Bremerhaven

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 19.50 Uhr in die Bürgermeister-Smidt-Straße alarmiert worden. Vor Ort klagten mehrere Bewohner über Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein.

Bei der Erkundung stellten die Kameraden in einer Wohnung eine sehr hohe Konzentration an Kohlenmonoxid fest - das Gas ist potenziell lebensgefährlich, weil es den Sauerstofftransport im Körper blockiert.

Da zunächst unklar war, woher genau das Gas stammte und in welchem Ausmaß weitere Bewohner betroffen waren, wurde das gesamte Gebäude vorsorglich evakuiert. Dafür wurden weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert.

Insgesamt wurden 17 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Sie wurden allesamt durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Fünf Personen mussten, jeweils unter notärztlicher Begleitung, ins Krankenhaus gebracht werden.