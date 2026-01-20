Gas-Alarm im Norden! Gebäude evakuiert, Bewohner im Krankenhaus
Bremerhaven - Alarm in Bremerhaven! Am Montagabend trat in einem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt hochgiftiges Kohlenmonoxid aus. 17 Menschen waren betroffen, fünf von ihnen mussten ins Krankenhaus.
Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 19.50 Uhr in die Bürgermeister-Smidt-Straße alarmiert worden. Vor Ort klagten mehrere Bewohner über Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein.
Bei der Erkundung stellten die Kameraden in einer Wohnung eine sehr hohe Konzentration an Kohlenmonoxid fest - das Gas ist potenziell lebensgefährlich, weil es den Sauerstofftransport im Körper blockiert.
Da zunächst unklar war, woher genau das Gas stammte und in welchem Ausmaß weitere Bewohner betroffen waren, wurde das gesamte Gebäude vorsorglich evakuiert. Dafür wurden weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert.
Insgesamt wurden 17 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Sie wurden allesamt durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Fünf Personen mussten, jeweils unter notärztlicher Begleitung, ins Krankenhaus gebracht werden.
Bewohner dürfen nach Gas-Austritt in Bremerhaven nicht zurück ins Haus
Von den Einsatzkräften wurde währenddessen im gesamten Gebäude eine erhöhte Gaskonzentration gemessen. In den angrenzenden Nachbargebäuden konnten zum Glück keine Gefährdungen festgestellt werden.
Trotz umfangreicher Ursachenforschung konnten Feuerwehr und Energieversorger die genaue Ursache des Gasaustritts nicht eindeutig klären. Das Gebäude wurde vorsorglich von der Gasversorgung getrennt und für die weitere Nutzung gesperrt.
Die Bewohner mussten vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Die Polizei sorgte für die Unterbringung derjenigen, die keine eigene Unterkunft organisieren konnten.
Während des Einsatzes war die Bürgermeister-Smidt-Straße vollständig gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 60 Kräften vor Ort.
Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven