Großeinsatz im Landkreis Leipzig: Feuerwehr muss Mehrfamilienhaus evakuieren

Kitzscher - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in der Trageser Straße in Kitzscher gefordert.

Zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in Kitzscher im Einsatz. © Sören Müller

Gegen 18.40 Uhr wurden die Retter wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Weil es sich bei dem Gebäude um ein Mehrfamilienhaus handelt, wurde nach Informationen von TAG24 direkt ein Großeinsatz ausgelöst.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. "Im Kellerbereich des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.

Die Feuerwehrleute evakuierten die Bewohner des Hauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst betreut.

Ob es Verletzte gab, dazu konnte der Sprecher der Rettungsleitstelle zunächst keine Angaben machen.