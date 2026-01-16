 1.475

Großeinsatz im Landkreis Leipzig: Feuerwehr muss Mehrfamilienhaus evakuieren

Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in der Trageser Straße in Kitzscher gefordert.

Von Eric Mittmann

Kitzscher - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in der Trageser Straße in Kitzscher gefordert.

Zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in Kitzscher im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Leipzig waren am Freitagabend in Kitzscher im Einsatz.  © Sören Müller

Gegen 18.40 Uhr wurden die Retter wegen eines Kellerbrandes alarmiert. Weil es sich bei dem Gebäude um ein Mehrfamilienhaus handelt, wurde nach Informationen von TAG24 direkt ein Großeinsatz ausgelöst.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. "Im Kellerbereich des Gebäudes war es zu einem Brand gekommen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24.

Die Feuerwehrleute evakuierten die Bewohner des Hauses. Diese wurden anschließend durch den Rettungsdienst betreut.

Wohnhaus droht, nach Brand einzustürzen - Feuerwehr findet Leiche
Feuerwehreinsätze Wohnhaus droht, nach Brand einzustürzen - Feuerwehr findet Leiche

Ob es Verletzte gab, dazu konnte der Sprecher der Rettungsleitstelle zunächst keine Angaben machen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen.
Im Keller eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Brand gekommen.  © Sören Müller

Der Brand soll inzwischen bereits gelöscht sein. Wie es zu diesem kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Sören Müller

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: