Explosion in Wohnwagen: Dann steht Lagerhalle in Flammen

Ittlingen - In der kleinen Kraichgau-Gemeinde Ittlingen im Landkreis Heilbronn hat es in einer Lagerhalle gebrannt. Eine Gasflasche in einem Wohnwagen führte offenbar zu dem Unglück .

Die meterhohen Rauchwolken schossen in den Ittlinger Abendhimmel. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Das Feuer war am gestrigen Samstagabend gegen kurz nach 18.15 Uhr ausgebrochen, als eine größere Rauchentwicklung mit über 20 Meter hohen Flammen zu sehen war.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, soll sich in der Halle ein Wohnwagen befunden haben, dessen Gasflasche in die Luft in die Luft geflogen sei. Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion glücklicherweise nicht mehr im Gebäude.

Umliegende Häuser seien ebenfalls geräumt worden.

Nach ersten Erkenntnissen sollen Handwerkerarbeiten in der Halle stattgefunden haben.