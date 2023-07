17.07.2023 09:29 Mann schläft in seinem Zelt, dann schmort ein Kabel durch: Krankenhaus!

Von Bastian Küsel

Ostermade - Alarm im Norden: Auf einem Campingplatz in Ostermade (Schleswig-Holstein) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Kabelbrand gekommen. Ein Mann wurde verletzt. Bei einem Kabelbrand auf einem Campingplatz in Ostermade ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. © Arne Jappe Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck gegenüber TAG24 erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr über den Vorfall informiert. Demnach kam es nach bisherigen Erkenntnissen in einem Zelt zu einer Rauchentwicklung, die auf einen Kabelbrand zurückzuführen war. Zu einem offenen Feuer kam es glücklicherweise nicht. Der Mann, nach TAG24-Informationen 24 Jahre alt, hatte in seinem Zelt geschlafen und musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Sachschäden gab es nicht. Warum das Kabel schmorte, ist unbekannt. Laut der Sprecherin kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Arne Jappe