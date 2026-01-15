Zum zweiten Mal in zwei Tagen: Feuerwehr rettet Mann vom Brocken

Schierke - Nach der dramatischen Rettungsaktion eines unterkühlten Mannes vom Brocken im Landkreis Harz musste die Feuerwehr jetzt zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken - und das nur zwei Tage später.

Die Feuerwehr musste einen Wanderer vom Brocken retten. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Schierke

Bereits am Montagabend verlief sich ein Mann beim Wandern am sogenannten Eckerloch in Schierke (Sachsen-Anhalt). Als er bemerkte, dass sein Handy nur noch wenig Akku hatte, verständigte er den Notruf.

Die Kameraden der Feuerwehr borgten sich Motorschlitten vom Brockenwirt und konnten so in die Schneelandschaft vordringen - mit Erfolg.

"Die Person wurde aufgenommen und sicher nach Schierke gebracht", teilte die Feuerwehr auf Facebook mit, "die Bergwacht Wernigerode konnte ihren Einsatz auf der Anfahrt abbrechen".

Der Wanderer sei demnach wohlauf. Wie die Volksstimme berichtet, würde der Mann wohl öfter solche Touren unternehmen.