Tödliche Attacke: Flüchtling stirbt mit mehreren Stichverletzungen

In der Flüchtlingsunterkunft in der Marxstraße in Oberursel bei Frankfurt kam es am Freitag zu einer tödlichen Attacke: Ein 55 Jahre alter Flüchtling starb!

Von Florian Gürtler

Oberursel - Alle Rettungsmaßnahmen waren vergebens: In einer Flüchtlingsunterkunft in Oberursel bei Frankfurt am Main kam es zu einer Attacke mit tödlichem Ausgang. Ein 37-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Der Tatort wurde abgesperrt und auf Spuren untersucht - in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberursel kam es zu einer tödlichen Attacke. © 5VISION.NEWS Die Bluttat in der Taunus-Stadt ereignete sich am gestrigen Freitag gegen 13.20 Uhr, wie die Polizei in Westhessen mitteilte. Demnach wurden Polizisten und Rettungskräfte zu dem Flüchtlingsquartier in der Marxstraße gerufen, nachdem dort ein Streit zu einer Gewalttat eskaliert war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen tödlich verletzten Mann vor: Auf den 55-Jährigen wurde offenbar zuvor wie wild eingestochen, er wies mehrere Stichverletzungen auf. Flüchtlinge "Kaputtes" System: Europa vermisst über 51.000 Kinder! Umgehend wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet, doch alle Hilfe war vergeblich: Der niedergestochene Flüchtling starb noch vor Ort.

Tötungsdelikt in Oberursel: 37-jähriger Flüchtling festgenommen