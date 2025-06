Mindestens 265 Tote bei Flugzeugabsturz in Indien: Was bisher bekannt ist

Von Dirk Godder, Jan Mies, Sunrita Sen, Khang Mischke, Franziska Spiecker, Sebastian Fischer, Denis Düttmann, Thomas Kaufner

Ahmedabad (Indien) - Nach dem verheerenden Flugzeugabsturz in Indien mit mehr als 240 Toten läuft die Suche nach der Ursache für das Unglück. Die Maschine der Gesellschaft Air India war am Donnerstag kurz nach dem Start in ein Wohngebiet nahe dem Flughafen der Großstadt Ahmedabad gestürzt. Die Boeing 787-8 war auf dem Weg nach London.