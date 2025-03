Germanwings-Wende? "... konnte nur ein technischer Defekt den Sinkflug ausgelöst haben"

Flugsicherheitsexperte Simon Hradecky hält einen technischen Defekt für möglich. © Sky/The Thursday Company

Flugsicherheitsexperte Simon Hradecky habe anonym von einem Defekt der Cockpittür erfahren, der demnach in den Aufzeichnungen der Mängel der Maschine eingetragen war. Das berichtet er in der neuen Sky-Doku "Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525".

Später teilte der Anrufer mit, dass jener Eintrag wieder verschwunden sei. Er habe ein Beweisfoto gemacht, wolle dies aber nicht weiterleiten, da er um seinen Job und gar um sein Leben fürchte.

Dass schon 49 Stunden nach dem Aufprall eine Pressekonferenz abgehalten wurde, in der der französische Staatsanwalt als plausibelste und wahrscheinlichste Interpretation einen erweiterten Suizid von Lubitz, dessen Namen er sogar buchstabierte, veröffentlichte, schlug ein wie eine Bombe.

Die Aufklärung von Flugzeugkatastrophen dauere sonst Wochen, wenn nicht gar Monate, weiß Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth.