Immer mehr Menschen stecken sich mit Geschlechts-Krankheiten an: Schockierende Zahlen!

Doch auch bei Tripper und Syphilis steigen die Zahlen. Ärzte warnen deshalb vor der Ansteckungsgefahr und drängen auf mehr Aufklärung. Diese müsse bereits an den Schulen durch entsprechende Experten erfolgen. Denn der erste Sex findet immer öfter bereits in jungen Jahren statt.

Einen gewissen Schutz vor Geschlechtskrankheiten bieten zum Beispiel Kondome. © 123rf.com/lenanichizhenova

Doch auch bei anderen Praktiken besteht ein Risiko. zum Beispiel wenn ein Sexspielzeug gemeinsam benutzt wird und es dabei zum Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder infektiösen Schleimhäuten kommt.

Eine Erkrankung kann ohne Symptome auftreten. Bei Ausfluss, Jucken oder Hautveränderungen an den Genitalien und am Anus sollte man allerdings zum Arzt gehen. Falsche Scham ist an dieser Stelle fehl am Platz!

Zudem lassen sich Geschlechtskrankheiten gut behandeln. So beugt man auch schweren gesundheitlichen Folgen vor.

Wer viel Sex hat und das mit wechselnden Partnern sollte sich zudem regelmäßig auf Geschlechts-Krankheiten testen lassen.

Neben Kondomen bieten auch Femidome und Lecktücher einen gewissen Schutz.