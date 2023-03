Mutter erstarrt, als sie beim Abendessen Aufnahmen der Babykamera sieht: "Das ist nicht mein Sohn"

Die US-Amerikanerin grübelt, um was es sich bei dieser Aufnahme handeln könnte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ashleymeredith1529

"Mir fehlen die Worte, denn ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es mehreren Leuten gezeigt, und sie wissen auch nicht, was das ist", erzählt die US-Amerikanerin in dem Clip. "Das ist das einzige Video, was ich nicht abspielen kann. Ich bin ein wenig verängstigt", gibt Ashley zu.

Die Familie sei erst vor fünf Monaten in das Haus eingezogen, habe aber bis jetzt keine paranormalen Aktivitäten feststellen können. Nun grübelt Ashley, ob es sich lediglich um eine Störung gehandelt habe oder ob es nicht doch ein Geist war, der sich während der Abwesenheit der Familie im Kinderbett des Sohnes bequem gemacht hatte.

Der Clip wurde bereits mehr als 4,3 Millionen Mal geklickt. Viele User waren erschrocken über die gruselige Aufnahme des Babyfons. Einige rieten der Familie sogar dazu, das Haus für immer zu verlassen. Andere wiederum vermuteten, dass es sich tatsächlich um eine Störung der Kamera handeln könnte.

Was auch immer es war, gruselig ist es in jedem Fall!