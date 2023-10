Hamas entlassen offenbar erste Geiseln in die Freiheit

Judith (59) und Natalie Ranaan (18) aus den USA sollen von Hamas-Terroristen gekidnappt und nun freigelassen worden sein. Mehr als 200 weitere Menschen werden noch als Geiseln festgehalten. © AHMAD GHARABLI / AFP

Judith Ranaan (59) und ihre 18-jährige Tochter Natalie sollen laut der amerikanischen Zeitung New York Post unter Berufung von Informationen der Times of Israel bei dem Angriff auf das "Tribe of Nova"-Festival in der israelischen Wüste von den Hamas als Geiseln genommen worden sein.

Nach gut zwei Wochen Gefangenschaft befindet sich das Paar aus Chicago nun offenbar in Händen des Roten Kreuzes in Ägypten.

In einem Statement gab die Hamas gegenüber der Times of Israel an: "Als Reaktion auf die Bemühungen Katars ließen die Al-Qassam-Brigaden zwei amerikanische Staatsbürger (eine Mutter und ihre Tochter) aus humanitären Gründen frei."

Die Terroristen begründeten die Freilassung außerdem damit, "dem amerikanischen Volk und der Welt zu beweisen, dass die Behauptungen von [US-Präsident Joe] Biden und seiner faschistischen Regierung falsch und unbegründet sind".