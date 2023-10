Bangen um entführte Deutsch-Israelin Shani Louk: Ihre Kreditkarte wird weiterhin benutzt

Israel - Die Deutsch-Israelin Shani Louk (22) gehört zu den Hunderten von Opfern, die auf einem Festival in der Wüste von Israel feierten, als palästinensische Terroristen der Hamas sie grausam angriffen. Es ist bislang noch unklar, ob die junge Frau, die sich in der Gewalt der Angreifer befindet, noch am Leben ist. Doch ihre Kreditkarte wird weiterhin genutzt.