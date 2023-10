Carolin (†22) aus Berlin von Hamas-Terroristen getötet: "Mama, ich danke dir für alles!"

Carolin Bohl (†22) besuchte gemeinsam mit ihrem Freund einen Kibbuz nahe des Gazastreifens, als sie von palästinensischen Terroristen überfallen und getötet wurden. © Screenshot Instagram/labohl (2)

Wie Times of Israel berichtet, habe sich die Deutsche gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem in Berlin lebenden britischen Fotograf Danny Darlington, in einem Bunker im Kibbuz Nir Oz versteckt. Der Kibbuz liegt rund 25 Kilometer südwestlich von Sderot und in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens.

Seit dem Überfall habe die Familie von beiden nichts mehr gehört, sagte Sam Pasquesi, Bohls Schwager. Am Sonntag habe seine Familie von einem Mann, der im Kibbuz arbeitete, erfahren, dass die Leichen der beiden identifiziert worden seien.

Die Studentin besuchte gemeinsam mit ihrem Freund Israel. Das Paar sollte eigentlich am Samstag nach Deutschland zurückfliegen, berichtet die Jüdische Allgemeine.

Kurz vor ihrem Tod schickte Carolin ihrer Mutter, die in Bremen lebt, noch eine Nachricht. Darin schrieb sie, dass sie und Danny in einen Bunker fliehen müssen und sie deshalb ihren Rückflug verpassen.

Sie dankte ihrer Mutter für alles und schrieb, dass sie sie liebe. Am Sonntag erhielt die Mutter die Nachricht, dass ihr Kind tot ist.