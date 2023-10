Von Hamas-Terroristen verschleppte Deutsche Shani Louk (22) am Leben?

Tel Aviv (Israel) - Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von Shani Nicole Louk . Die 22-jährige Deutsche wurde offenbar während des Großangriffs auf Israel am Samstag von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. Ein Foto der jungen Frau, die von radikalen Palästinensern zur Schau gestellt wurde, als sie reglos und halbnackt auf der Ladefläche eines Geländewagens lag, ging um die Welt.

Shani Louks (22) Wurzeln sind in Baden-Württemberg. Die Deutsche wurde von Hamas-Terroristen von einem Musikfestival im Süden Israels verschleppt. © Screenshot Instagram/shanukkk

Wie die Tagesschau berichtet, soll sich Shani Louk schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gaza befinden. Ihrer Mutter zufolge, Ricarda Louk, die ursprünglich aus Ravensburg in Baden-Württemberg stammt und mit ihrer Familie in Tel Aviv lebt, sei ihre Tochter am Leben, jedoch in einem kritischen Zustand. Shani habe eine schwere Kopfverletzung.

"Man sollte sich nicht über Zuständigkeitsfragen streiten. Man muss schnell handeln, um Shani aus dem Gazastreifen herauszuholen", sagte Ricarda Louk in einer Videobotschaft, die der SWR veröffentlicht hat.

Woher hat die Familie die Gewissheit, dass die junge Frau noch am Leben ist? "Wir können die Quellen nicht verifizieren. Es sind halt Quellen, die aus verschiedenen Richtungen über WhatsApp, über Videos etc. irgendwo reinkommen", sagte Markus Waidmann gegenüber dem SWR.

Waidmann ist der Onkel von Shani und der Bruder von Ricarda Louk, er lebt in Ravensburg. Für ihn mache es auch wenig Sinn, eine Frau, die tot ist, in den Gazastreifen zu entführen. Darum gebe er die Hoffnung nicht auf, dass seine Nichte noch lebt.

"Man klammert sich an Strohhalme, an kleine Informationen, an andere, die das gleiche Schicksal erlebt haben. So funktionieren wir momentan."