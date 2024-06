"Durch den Monsun" am Späti: Warum die coolen Kids in Berlin auf einmal Tokio Hotel feiern!

So trug es sich gleich mehrfach (schwöre!) zu, dass ich nichts ahnend an besagtem Kiez-Späti vorbeiflanierte und plötzlich aus irgendeiner mitgebrachten Bose-Box 2005er-Tokio-Hotel-Hits wie "Durch den Monsun" und "Schrei" herüberschallten.

Alles so weit normal, lächeln und weitergehen. Doch eines, das sei hier zugegeben, hat mich in den vergangenen Wochen dann DOCH aus dem Konzept gebracht.

Da meine Wohnung in der Nähe des Ostkreuzes liegt, führt mein täglicher Heimweg vorbei an zahllosen Kneipen, Restaurants und Bars. Findige Stadtmarketing-Füchse prägten hierfür einst den Begriff "Szene-Kiez". Na ja.

Beides auf seine Art unangenehm. In jedem Fall aber dogmatisch im Denken und ziemlich steif in der Hüfte.

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, welchen Stellenwert Musik und nicht zuletzt eine Band wie Tokio Hotel in der Prä-Spotify-Ära noch hatten. Als vier schmächtige Teenager aus Sachsen-Anhalt nicht nur Bettbezüge in Jugendzimmern zierten, sondern ihre Fans in völlige Ekstase bis hin zur Ohnmacht versetzten.

Auch Rapper Ski Aggu (26) feiert die Jungs aus Magdeburg. © Christian Charisius/dpa

Dabei darf es auch mal schrill, verspielt, ein bisschen drüber, ja sogar kitschig oder gar peinlich zugehen. Und wenn Ski Aggu (26) - quasi der Posterboy der neuen Generation - im Vintage-"Tokio Hotel"-Shirt auftritt, ist das halt schon ziemlich stylisch.

Auch politisch waren Tokio Hotel relevanter als oft angenommen: So rückte Bill queere Identitäten in die Öffentlichkeit, bevor es Mainstream war, auch Themen wie mentale Gesundheit spielten in den Texten der Band von Anfang an eine Rolle.



Klar, heute gehört der Hass auf die Band längst vergangenen Zeiten an und die Kaulitz-Brüder sind anerkannte Mega-Stars.

Trotzdem werde ich mich freuen, wenn ich das nächste Mal an meinem Lieblings-Späti vorbeilaufe und plötzlich diese Zeilen erklingen: "Ich muss durch den Monsun / Hinter die Welt / Ans Ende der Zeit ..."