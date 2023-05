Klima-Razzia: Bündnis will in Bayern Markus Söder und zwei Minister anzeigen

München - Nach der umstrittenen Razzia bei Mitgliedern der Klimaschutzgruppe " Letzte Generation " will nun ein politisches Bündnis unter anderem gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) Strafanzeige stellen!

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) steht im Fokus. © Sven Hoppe/dpa

Die Anzeige richte sich auch gegen Justizminister Georg Eisenreich (52, CSU), Innenminister Joachim Herrmann (66, CSU) sowie ferner den Münchner Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle (58), erklärte Adelheid Rupp (64), die Linke-Landesvorsitzende in Bayern, dazu am Mittwochvormittag in München.

Das entsprechende Bündnis wirft den Politikern Verleumdung und Beleidigung vor. Die Anzeige soll noch im Laufe des Mittwochs eingereicht werden.



Zu dem Bündnis aus Parteien und Initiativen gehören unter anderem neben der Linken auch das Bündnis noPAG, welches sich seit Jahren gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz wende, die Kleinstparteien Mut sowie zudem die Urbane.

Vor einer Woche wurden bei einer Razzia gegen die "Letzte Generation" zahlreiche Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern durchsucht. Umstritten war vor allem die Abschaltung der Internetseite der Gruppierung mit dem entsprechenden Hinweis "Die Letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar".