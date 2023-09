"Letzte Generation": Aktivist ruft Polizei zur Zusammenarbeit auf

Danach formuliert der 51-Jährige einen klaren und unmissverständlichen Aufruf zur Zusammenarbeit an die Polizei: "Ich fordere Sie auf, Sich an unsere Seite zu stellen!"

Gezeigt wird eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation", sie sitzen auf einem Bürgersteig und werden von Männern in Polizeiuniformen umringt. In der Mitte sitzt ein Mann mit Vollbart, Brille und schwarzer Mütze, es handelt sich dabei um den Umweltaktivisten Arne Springorum (51).

Der Aufruf ist in einem Video festgehalten, welches die "Letzte Generation" am gestrigen späten Donnerstagabend über ihren offiziellen Account auf der Plattform "X" (vormals "Twitter") verbreitete. Die Aussagen des Sprechers in dem Clip können daher wohl auch als ein Aufruf der umstrittenen Klimaschutz-Gruppe insgesamt angesehen werden.

Der Umweltaktivist Arne Springorum (51) mahnt in dem Clip wörtlich und an die Polizei gewandt: "Sie werden in spätestens zehn Jahren zurückdenken an diese friedlichen Proteste." © Screenshot/X/Letzte Generation

"Sie müssen nicht mit uns Straßen blockieren, aber benutzen Sie Ihre Stimme - als Polizisten in Deutschland, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen", fährt Springorum fort.

Er ergänzt: "Ihre Stimme hat ein Vielfaches an Wert, an Gehör in der Gesellschaft. Das, was Sie zurzeit machen, entspricht nicht Ihrem Anspruch als Polizisten, deswegen sind Sie nicht Polizist geworden."

"Sie werden in spätestens zehn Jahren zurückdenken an diese friedlichen Proteste und sagen: 'Hätten wir damals uns bloß anders verhalten. Hätten wir damals bloß unsere Vorgesetzten angesprochen - Chef, wir haben keinen Bock mehr auf das, das sind friedliche Menschen, die machen Platz-Blockaden, die tun niemandem weh, aber vor allem: Sie haben recht'", endet der Aufruf an die Polizei.

Ob es sich bei der Szene tatsächlich um eine Aufzeichnung von der Protest-Aktion der "Letzten Generation" handelt, oder um eine gestellte Szene, kann nicht genau eingeschätzt werden.