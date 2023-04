"Letzte Generation" verübt Farbanschlag bei Kanzlerrede von Olaf Scholz

Berlin - An Tag zwei der Protestwelle der " Letzten Generation " beließen es die Klimaaktivisten nicht bei Märschen durch Berlins Innenstadt, sondern verübten einen Farbanschlag.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" bewarfen die Eingangstüren der Bolle-Festsäle mit oranger Farbe. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eigenen Angaben nach schütteten am Donnerstag einige Anhänger der Klimaschutz-Gruppe eine große Menge leuchtend oranger Farbe vor die Eingangstüren der Bolle-Festsäle in Berlin-Moabit, in dem die Auftaktveranstaltung des Verbands der Familienunternehmer stattfindet.

Bei ihrem Farbanschlag trafen die Aktivisten auch Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, die vor der Tür postiert waren.

Im Inneren des Gebäudes hielt derweil Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) eine Rede für die Teilnehmenden der Lobby-Veranstaltung. Auch Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) waren heute ebenfalls als Teilnehmer des Jahrestreffens der Familienunternehmer angekündigt.

Mit ihrem Farbanschlag bezweckte die "Letzte Generation", auf die "aggressive fossile Agenda" des Lobby-Clubs aufmerksam zu machen. Der Verband fordere unter anderem mehr Energie aus Kohle und Atom zu gewinnen.

Das stellt einen krassen Gegensatz zu den Klimaschutz-Bemühungen der "Letzen Genration" dar, die für das Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Gas in Deutschland bis 2030 kämpft.