Protest-Aktion in Mädler-Passage: Letzte Generation besprüht Weihnachtsbaum!

Der Weihnachtsbaum in der Mädler-Passage wurde mit Farbe besprüht. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nachdem in diesem Jahr bereits die Fassade der Uni am Augustusplatz zur Zielscheibe der Klimaaktivsten wurde, war am heutigen Mittwochmorgen - dem Jahrestag der Polizei-Durchsuchungen bei der Gruppierung - der große Weihnachtsbaum in der Mädler-Passage dran.

Die drei Mitglieder der Letzten Generation besprühten den geschmückten Baum mit oranger Farbe und positionieren sich anschließend mit einem Banner mit der Aufschrift "Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe = Klimaschutz" vor ihrem "Werk".

In einer Pressemitteilung legte Melanie Guttmann (28), eine der Gründerin des Bündnisses, die Motivation hinter der Aktion offen.

"Wie können wir eine besinnliche Vorweihnachtszeit genießen, die vor allem für Kinder oft am schönsten ist, in dem Wissen, dass ihre Zukunft geprägt sein wird von klimatischen Katastrophen?", hieß es.