Letzte Generation blockiert Flughafen Leipzig/Halle!

Erst gegen fünf Uhr gelang es den Einsatzkräften, alle wieder vom Boden zu lösen. Aktuell sollen sich die fünf noch am Flughafen befinden.

Fünf Personen klebten sich kurz nach Mitternacht am südlichen Bereich des Flughafens auf der Rollbahn fest, die anderen beiden konnten davon abgehalten werden, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei.

Um aufs Flughafengelände zu kommen, schnitten die Aktivisten an mehreren Stellen Löcher in den Zaun. © dpa/Julius-Christian Schreiner

Ihr Ziel sei es, für einen internationalen Ausstiegsvertrag für fossile Brennstoffe zu demonstrieren.

Der Protest ist Teil einer internationalen Kampagne mit dem Namen "Oil Kills".

Der heutige 1. August zählt als globaler Erdüberlastungstag. Nun haben die Menschen alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht.

Aus diesem Grund fordern die Demonstranten den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030.

Lina Johnsen, Sprecherin der Letzten Generation erklärt: "Es kann nicht sein, dass Unmengen an Steuergeldern in fossile Industrien gepumpt werden, die nachweislich unsere Existenz zerstören und Menschen in den Tod reißen."