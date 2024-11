"Letzte Generation" kleistert Zentrale von Energie-Riese in Berlin zu: "Frack Off"

Berlin - Mitglieder der " Letzten Generation " haben am Freitag erneut beim Energie-Riesen TotalEnergies in Berlin zugeschlagen.

Klima-Vorkämpferin Lilli Gomez (24) kleistert die Fassade des Energie-Riesen TotalEnergies mit Plakaten zu. © Letzte Generation

Nach der Farb-Attacke vom vergangenen Mittwoch haben die Klimaaktivisten die Konzernzentrale am Hauptbahnhof diesmal mit Plakaten förmlich zugekleistert.

"Sauberes Gas, dreckige Lüge" und "Frack Off - Gaslobby stoppen", war nach der Aktion an der Glasfassade im Erdgeschoss des 17-stöckigen Hochhauses in der EuropaCity vielfach zu lesen.

Mittendrin war erneut eine der Vorkämpferinnen der Klima-Rebellen, Lilli Gomez (24), die erst Mitte Oktober vom Amtsgericht Tiergarten zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert wurde.

Mit der Aktion wollten die Aktivisten einmal mehr gegen den geplanten "World LNG Summit" protestieren, der Anfang Dezember in der Hauptstadt über die Bühne gehen soll.

"Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge!", sagt Emma Dorow, die am Protest beteiligt ist. "Wir werden vom 8. bis 12. Dezember gemeinsam mit einem breiten Bündnis ungehorsam auf die Straße gehen und den Gasgipfel in Berlin stören", kündigte die Klimaaktivistin an.