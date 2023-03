"Letzte Generation": Nach Drohbrief doch Geheimtreffen im Rathaus?

Doch in der Fraktion gab es anscheinend andere Stimmen. Daher gab es am Dienstag ein Geheimtreffen, über das der NDR berichtete. Über Inhalte des Gesprächs wurde nichts bekannt, die Teilnehmer schweigen. Es soll allerdings ein weiteres Treffen geben. Voraussetzung: Die angekündigte Eskalation fällt erstmal aus.

Bereits in der vergangenen Woche deuteten die Klimaaktivisten in einer internen Videokonferenz an, dass es trotz öffentlicher Absagen geheime Gespräche mit dem rot-grünen Senat geben würde .

Aktivisten der "Letzten Generation" kleben sich seit Monaten immer wieder auf Straßen. © Jonas Walzberg/dpa

Das tat er nicht. Die Eskalation blieb dennoch aus. Einzig nennenswerte Aktion: Am Sonntag haben Aktivisten versucht, in der Hamburger Kunsthalle das Gemälde "Wanderer über dem Nebelmeer" von Caspar David Friedrich zu überkleben. Außerdem nutzte die Gruppe am Montag zwei Prozesse gegen zwei Aktivistinnen als Bühne für ihre Botschaften.

Dass es nun zu einem Geheimtreffen gekommen sein soll, ist eine deutliche Rolle rückwärts.

Möglicherweise wurde das dadurch möglich, dass sich die "Letzte Generation" erneut per Brief bei Tschentscher gemeldet hat, wie die Aktivisten am Dienstag mitteilten. Schwammig hieß es, dass einige Bürgermeister ihnen "Erpressung vorgeworfen oder unseren Brief mit Einladung zum Gespräch als Drohung interpretiert" haben. Gemeint ist damit der Hamburger Bürgermeister.

Als Reaktion darauf haben die Aktivisten sich "entschuldigt, dass unser Brief so wahrgenommen werden konnte und unseren Standpunkt klargestellt". Damit scheint die Gesprächsgrundlage geschaffen worden zu sein.