Letzte Generation: "Olaf Scholz", "Volker Wissing" und "Robert Habeck" blockieren Berlin

Berlin - Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren seit den frühen Morgenstunden wieder an mehreren Standorten in Berlin . Bei der Aktion tragen Mitglieder der Gruppierung Masken mit dem Konterfei bekannter Politiker.

Mit dabei ist am heutigen Freitag auch Simon Schwan aus Berlin. Der 27-Jährige erklärte: "Dieses Klimaschutzgesetz passt mir überhaupt nicht! Deswegen breche ich es. Und mein Kanzler unterstützt mich bei diesem Gesetzesbruch. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Außerdem klebe ich dermaßen an der Straße, dass ich das heute hier einmal ganz praktisch zeigen wollte."

Dazu hielten die Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift "Wir brechen das Gesetz!" hoch. Betroffen waren in der Hauptstadt seit 8 Uhr zunächst vier große Straßen, unter anderem an der Siegessäule und am Hauptbahnhof.

Auch Carla Hinrichs (26), prominentes Gesicht der Letzten Generation, hat ihre erneute Teilnahme an den Blockaden angekündigt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Nach den Blockaden am Dienstag und einem Protestmarsch am Mittwoch war es in Berlin bereits der dritte Protest der Gruppe in dieser Woche. Auch "Letzte Generation"-Sprecherin Carla Hinrichs (26) hatte auf Twitter erneut ihre Beteiligung angekündigt.

Die Rechtslage ist in Bezug auf die Straßenblockaden bislang noch umstritten. In Berlin hatte das Landgericht erst kürzlich zugunsten der Aktivisten entschieden, anderenorts wurden Klima-Aktivisten bereits verurteilt.

Im gesamten Bundesgebiet finden am heutigen Freitag mindestens 36 Blockade-Aktionen der Letzten Generation in 26 Städten statt. Überall sind die Protestierenden dabei mit Masken der Regierungspolitiker verkleidet.

Erst am Donnerstag hatten die Klimaschützer für Aufsehen gesorgt, als sie die Rollbahnen der Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg besetzten und den Ferien-Flugverkehr empfindlich trafen.