Letzte Generation schlägt schon wieder zu! Leipziger Klima-Kleber legten die "Karli" lahm

Innerhalb von 24 Stunden ist es bereits zu einem zweiten Protest der Letzten Generation in Leipzig gekommen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einer erneuten Blockade der Letzten Generation in Leipzig. Diesmal machten die Klima-Aktivisten die Karl-Liebknecht-Straße ("Karli") in der Südvorstadt dicht.

Gegen 7.30 Uhr platzierten sich die Demonstranten auf der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße und der Kurt-Eisner-Straße. © Silvio Bürger Gegen 7.30 Uhr sammelten sich die Aktivisten an der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße und der Kurt-Eisner-Straße und blockierten somit drei Fahrspuren in Richtung Ost und West mit jeweils fünf Personen. Kurz nach 8 Uhr war die Leipziger Polizei vor Ort, um die Demonstration aufzulösen. "Die Einsatzkräfte stellten fest, dass insgesamt 13 Personen an der Aktion beteiligt waren, wobei sich davon zehn Personen festgeklebt haben. Die Personen wurden von der Fahrbahn gelöst und müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung im Straßenverkehr verantworten", so Polizeisprecherin Josephin Heilmann. Der Stau habe sich am Dienstagmorgen in grenzen gehalten, so Heilmann weiter. "Die Verkehrsteilnehmer wurden rückläufig zurückgeführt", berichtete die Sprecherin.

Mit ihrem Protest wollen die Aktivisten auf die verheerenden Folgen der Klimaerwärmung aufmerksam machen und ein Handeln der Politik anstoßen. © Silvio Bürger

Die Einsatzkräfte der Polizei trugen die Aktivisten von der Straße. © Leipzig Livereport

Letzte Generation schlägt zweimal innerhalb von 24 Stunden in Leipzig zu