Letzte Generation verurteilt "Bekloppt"-Aussage von Olaf Scholz: "Wie können Sie es wagen?"

Berlin/Kleinmachnow - Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD ) hat sich am Montag beim Besuch einer Schule in Brandenburg zu einer unbedachten Aussage über die " Letzte Generation " hinreißen lassen, die bei den Klimaaktivisten ganz und gar nicht gut angekommen ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD, M.) hat sich am Montag den Fragen einer Brandenburger Schülerschaft gestellt. © Soeren Stache/dpa

"Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass Sie Protest gegen Ihre zerstörerische Politik 'völlig bekloppt' finden?", polterte die Gruppe in einer Pressemitteilung gegen den "selbsternannten Klimakanzler" los.

Der SPD-Politiker war beim EU-Projekttag an der Eigenherd-Grundschule in Kleinmachnow zu Gast und antwortete auf eine Schülerfrage zu den Aktionen der "Letzten Generation": "Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße."

Damit würde nichts verändert, sondern nur der Ärger und Frust in der Bevölkerung geschürt. "Das ist eine Aktion, von der ich glaube, dass sie nicht weiterhilft", stellte der Kanzler klar.

Dem widersprachen die Aktivisten in ihrem Statement vehement. Sie betonten, dass sich ihr Protest in erster Linie an Scholz richte, denn es sei seine Schuld, dass Menschen auf Deutschlands Straßen friedlich versuchen müssten, ihre Grundrechte zu erstreiten.