Nächster Oberbürgermeister sichert Letzter Generation Unterstützung zu

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (56, Grüne) will in einem Brief an die Regierungsfraktionen im Bundestag seine Unterstützung für die Letzte Generation zum Ausdruck bringen. © Stefan Sauer/dpa

Bei einem Gespräch am Freitag sei man sich einig geworden, dass solch ein per Los zusammengesetzter Rat ein ergänzendes Format zum Bundestag sein könne, aber ihn nicht aushebeln dürfe, sagte Fassbinder nach dem Treffen. Er werde einen entsprechenden Brief an die Regierungsfraktionen im Bundestag schreiben.

Die drei Vertreter der Letzten Generation hätten in dem Gespräch anerkannt, dass Greifswald bei seinen Klimaschutz-Bemühungen schon weit sei. Man wolle sich darauf aber nicht ausruhen, betonte Fassbinder. Die Bemühungen um eine Senkung des CO2-Ausstoßes müssten intensiviert werden.

Die Bewegung hatte in einem Brief an Fassbinder ihre Forderung nach Einrichtung eines Gesellschaftsrates mit der Androhung von Störungen untermauert. Nach dem Gesprächsangebot hatten die Aktivisten davon Abstand genommen.

Fassbinder betonte, er habe der Letzten Generation vermittelt, dass er Drohungen als keinen akzeptablen Schritt auf dem Weg in einen Dialog ansehe.