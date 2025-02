Splittergruppe der "Letzten Generation": "Widerstands-Kollektiv" kündigt neue Aktionen an

Im Fokus der neuen Splittergruppe stehe weiterhin die Notwendigkeit des gerechten Klimaschutzes , wie die Aktivisten am Freitag in einem Pressestatement mitteilten.

Die neue Splittergruppe der "Letzten Generation" will unter anderem Parkplätze renaturieren. © Widerstands-Kollektiv

Als Beispiel führen die Klimaaktivisten Parkplätze an, die in Grünflächen umgewandelt werden sollen. Außerdem wolle die Gruppe "diejenigen, die sich an der Zerstörung bereichern, in die öffentliche Verantwortung" nehmen.

So habe man vor, mit ungehorsamen Versammlungen Konzernzentralen, Flughäfen oder Baustellen zu besetzen, um Umweltschäden direkt zu verhindern. Und in der Presseerklärung ist auch die Rede davon, dass klimaschädliche Anlagen stillgelegt werden sollen.

Klingt nicht gerade nach den angekündigten friedlichen Aktionen, sondern vielmehr nach jeder Menge neuem Konfliktpotential. Schließlich hat die Staatsmacht bereits in der Vergangenheit beim Versuch Flughäfen oder Industrieanlagen zu besetzen, hart durchgegriffen.

Als Letzte Generation habe man in den vergangenen Jahren die Politik immer wieder aufs Neue zum Handeln aufgefordert. "Der nächste logische Schritt besteht darin, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und damit legen wir jetzt los!", kündigte Stephan an. Klingt nach einer Kampfansage.