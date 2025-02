"Letzte Generation" hat neuen Namen: Klimakleber spalten sich auf und kündigen Widerstand an

Und die Neue Generation hat seiner Aussage zufolge großes vor: "Wir leisten weiter Widerstand und setzen das um, was die Letzte Generation lange gefordert hat: unser eigenes Parlament." Die Gruppe will demnach "ein großes Kuppelzelt mitten auf die Wiese vor den Bundestag" stellen, in dem gemeinsam Antworten entwickelt werden. Dieses "Parlament der Menschen" soll ab Mai eingeführt werden.

"Wir wagen den Aufbruch. Unsere Welt könnte so viel besser sein, wenn wir losgehen", kündigte Thelen an. Es sei eine Evolution der Letzten Generation, die Lage habe sich geändert und man habe sich weiterentwickelt.

Die "Letzte Generation" wird es künftig nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form geben - dem Festkleben haben die Aktivisten bereits seit einiger Zeit abgeschworen. © Swen Pförtner/dpa

Der Widerstand werde überall in Deutschland fortgeführt, denn die eigenen Parlamente sollen auch lokal stattfinden und Menschen zusammenbringen. "Wir kreieren ein demokratisches Netz quer durch unser Land", verkündete der ehemalige Reporter.

Mitmachen dürften alle, die "Bock auf große Veränderung haben". Am Ende solle ein Gesellschaftsrat entstehen, der repräsentativ gelost werde. "So schützen wir uns vor dem Einfluss der Rechten und der Reichen", ließ Thelen wissen.

Er dürfte künftig eines der Gesichter der Gruppierung sein. "Gemeinsam mit anderen habe ich die neue Strategie erarbeitet und freue mich darauf, bei der Umsetzung Verantwortung zu übernehmen", eröffnete er.

Und was, wenn der Plan vom eigenen Parlament fehlschlägt? "Wir sind immer noch eine Widerstandsbewegung", machte der 40-Jährige klar. Man wolle so viel Druck aufbauen, dass die Regierung sich schlichtweg bewegen müsse. "Im Zweifel gehen wir in den Protest". Schließlich habe man in den vergangenen Jahren Tausende Menschen in zivilem Ungehorsam trainiert.

Und dann ist da noch ein Plan B, denn die Gruppe hat sich offenbar aufgespaltet: "Neben der Neuen Generation wird es auch noch das Widerstands-Kollektiv geben", gab Raphael Thelen bekannt. Der neuformierte Zweig wolle "die Klimaziele selbst umsetzen und damit das gute Leben für alle schaffen". Wie das konkret aussehen soll, verriet er nicht. Droht hier neues Ungemach?