Berlin kann Winter nicht - ein Kommentar

Berlin - Berlin rutscht aus. Und zwar nicht nur auf Glatteis, sondern politisch gleich mit. Die Hauptstadt gibt sich angesichts der Folgen des Unwetters erneut der Lächerlichkeit preis. Ein Kommentar.

Berlin: Die Politik hat das Winterwetter verschlafen, meint TAG24-Redakteur Denis Zielke. © Carsten Koall/dpa

Während andere Städte Winterdienst machen, macht Berlin Standortmarketing für Orthopäden. Die Feuerwehr ist am Limit, Wartezimmer sind proppenvoll, Rentner gehen auf Krücken. Und die Politik? Streitet, taktiert, klagt.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) wirkt wie ein Mann, der den Winter nur aus dem Kalender kennt. Er bittet, bettelt, mahnt - und scheitert an der eigenen Koalition. Die SPD lässt ihn hängen. Vorwahlkampf statt Verantwortung. Hauptsache, der Partner sieht schlecht aus. Dass dabei Menschen stürzen, ist offenbar Kollateralschaden.

Noch frostiger agiert Umweltsenatorin Ute Bonde (58, CDU). Statt mit Augenmaß und Gesprächsbereitschaft kommt sie mit der Verordnung. Tausalz per Ansage - ohne Rückendeckung, ohne Plan B. Das Ergebnis: Klage vom NABU, politischer Totalschaden. Dünnes Eis, vorhersehbarer Einbruch.

Derweil stranden seit Donnerstagabend unzählige Passagiere am sogenannten Hauptstadtflughafen: Der BER setzte seinen Betrieb aus. Auch am Freitagmorgen sitzen Reisende weiter auf gepackten Koffern und kommen nicht vom Fleck.

Doch der eigentliche Skandal liegt tiefer. Denn dieser Winter zeigt, was sonst gern verdrängt wird: Glatteis ist eine Klassenfrage.