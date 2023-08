Kommentar: Der Transfermarkt ist ekelhaft und widert mich an!

Frankfurt am Main - Der Transfermarkt ist trotz bereits gestarteter oder zumindest in den Startlöchern stehender Top-Ligen das alles bestimmende Thema im internationalen Fußball. Doch was in Sachen Spielerverpflichtungen und -verkäufe mittlerweile abläuft, ist nur noch pervers und verabscheuungswürdig - findet zumindest TAG24-Redakteur Angelo Cali.