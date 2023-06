Kommentar zum Rammstein-Skandal: Die Causa Till Lindemann gehört verhandelt

Freund von Pimmel-Kanonen und NS-Ästhetik: Till Lindemann (60). (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

In Judas Iskarioths Kuss begegnet Jesus Freund und Tod zugleich. Für die harte Fanbase ist die Kritik an ihrem Idol in erster Linie eins: Verrat. Da schlägt die Tempelpolizei gnadenlos zu und verengt den Meinungskorridor.

Auch Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (33) stellt sich hinter den skandalumwitterten Musiker und deckt ihm den Rücken. Im Zweifel für den Zweifel, für den Angeklagten. Lindemann wies die Vorwürfe bereits am Donnerstag zurück und lässt seine Interessen anwaltlich regeln.

Die Rechtsprechung regelt, aber Videos im Netz hinterlassen einen Nachgeschmack. Sie wirken sauer, stoßen übel auf.

Wenn auf Reddit bereits vor Jahren ein Video erscheint, das Lindemann beim Oralsex mit zwei jungen Damen zeigt – Backstage, während eines Konzertes, übertragen auf eine Videoleinwand, für das Publikum –, oder wie er in einem anderen Clip Fans mit anzüglichen Gesten Offerten macht, stellen sich Fragen.

Diese Fragen gilt es zu verhandeln. Lindemann, das ist Tatsache, ist ein Musiker, der "ohne Gummi" besingt und dabei Schaum mit einer Penis-Kanone ins Publikum feuert. Zugegeben: In München verzichtete er im Nachklapp der Berichterstattung darauf.

Wie das zu bewerten ist, sei dahingestellt. Indes flattern via Rammstein Anwaltsschreiben in die Medienhäuser. Manch einer mag dies als Maulkorb werten; oder als "Knebel", so ein Titel des "Dicke Titten"-Interpreten von 2019. Im begleitenden Musikvideo zieht er eine Frau in Ketten hinter sich her.