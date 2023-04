Meine Meinung: Der Wahnsinn muss enden! Polizei-Gewalt und Politik-Schikane sind Gift für die Fankultur

Frankfurt am Main/Stuttgart/Neapel - Die Fußball -Fanszene ist in großer Gefahr! Das ist keinesfalls eine überdramatisierte Aussage eines Liebhabers der schönsten Nebensache der Welt, sondern ein absoluter Fakt. TAG24-Redakteur Angelo Cali zeigt zudem auf, dass das groteske Vorgehen gegen Fußballfans schon bald Auswirkungen auf geltendes Menschenrecht haben könnte.

Doch dazu kommt es für eine größere Menge der Borussen-Fans nicht. Ihr Zug in Richtung Frankfurt wird in Mainz-Gustavsburg gestoppt , mehrere Stunden lang wird ihnen selbst die Entscheidung auf die Toilette zu gehen nach strikten Vorgaben aufdiktiert.

Anhänger von Borussia Mönchengladbach wollen lediglich das Spiel ihrer Fohlen bei der Eintracht aus Frankfurt betrachten, frenetisch jubeln und am Ende im Stadion einen zugegebenermaßen leicht glücklichen Punktgewinn mit ihren Helden feiern.

Im Nachklapp heißt es seitens der Polizei vereinfacht zusammengefasst, dass von den Kölner Fans aufgrund vorangegangener Vorfälle, wie beispielsweise in Nizza, akute Gefahr ausging. In den sozialen Medien gehen die Fans der betroffenen Vereine auf die Barrikaden.

So auch FC-Fan Axel Goldmann, bekannt aus dem Fußball-Podcast "Drei90", der sich damals zu Recht fragte: "Was geht denn da für eine Scheiße ab?". In eine ähnliche Kerbe schlägt auch sein Podcast-Kollege Bastian Roth alias Basti Red (40), der große Teile seines Daseins der Frankfurter Eintracht gewidmet hat.

Und auch er kann viel Erschreckendes zur Thematik beitragen.