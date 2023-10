Meinung: Der VAR lügt uns rotzfrech ins Gesicht

Was folgte, ist hinlänglich bekannt: Dortmund kam noch vor der Pause zum Anschluss, durfte sich kurz vor dem Abpfiff ebenfalls durchaus über eine strittige Strafraumszene ärgern, kam am Ende aber durch das Wohlwollen (oder erneute Totalversagen) des VAR eher glücklich zum Punktgewinn.

Denn es war in der langen "Testphase", die ihren Anfang bereits in der Saison 2017/18 - ja, so lange müssen wir diesen Horror bereits ertragen - ihren Anfang nahm, bei Weitem nicht der einzige Totalaussetzer. Schon in der Vorsaison kam es bei der gleichen Ansetzung im Deutsche Bank Park zu einem Skandal, als Karim Adeyemi Frankfurts Jesper Lindström im Sechzehner in reinster Straßenkampf-Manier zu Boden warf - und ungesühnt davonkam.

Weitaus weniger zurück in der Zeit müssen wir für ein weiteres "lustiges" Kuriosum des VAR reisen. Am Spieltagswochenende vom 20. bis zum 22. Oktober wurden in den Partien des HSV gegen Greuther Fürth, Freiburg gegen Bochum sowie Köln gegen Gladbach gleich drei Akteure - Fürths Simon Asta, Bochums Christian Gamboa und Kölns Dejan Ljubicic - nach Knöcheltritten nur um ein Haar nicht ins Krankenhaus befördert.

Zweimal blieb der sicherlich berechtigte Platzverweis für die Treter, Bakery Jatta (HSV) und Vincenzo Grifo (Freiburg), jedoch aus. Lediglich Mönchengladbachs Manu Koné sah nach Videostudium nachträglich Rot.