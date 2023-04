Wir werden von Extremisten regiert: Die Lindner-FDP ist eine Gefahr für Deutschland

TAG24-Redakteur Florian Gürtler (45) befasst sich in seinem Kommentar mit den von Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner geplanten Kürzungen im Etat 2024 der Bundesregierung.

Von Osterruhe kann keine Rede sein: Bundesfinanzminister Christian Lindner (44, FDP ) hat eine politische Bombe gezündet - und damit ganz klar bewiesen, dass mit ihm und seiner Freien Demokratischen Partei Extremisten an der Bundesregierung beteiligt sind, die mit ihrer von blinder Ideologie getriebenen Politik drohen, großen Schaden über das Land zu bringen.

Christian Lindner (44) ist Bundesvorsitzender der FDP und Bundesfinanzminister: Er plant Kürzungen im Etat der Bundesregierung für das Jahr 2024. © Oliver Berg/dpa

Was ist geschehen? Wie am heutigen Samstag bekannt wurde, hat der FDP-Bundesvorsitzende in seiner Funktion als Finanzminister Kürzungen im Etat der Bundesregierung für das Jahr 2024 angekündigt.

Es gebe zum Stand der jetzigen Planungen ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro. Dazu wird der 44-Jährige mit folgenden Worten zitiert: "Diese Haushaltslücke muss erwirtschaftet werden durch Verzicht."

Weiter sagte Lindner: "Wenn man dann noch zusätzliche Ausgabenschwerpunkte setzen will, zum Beispiel bei Verteidigung oder Bildung, dann muss man umso mehr woanders kürzen."

Es ist weniger Geld da, also muss gespart werden - was den meisten Menschen auf den ersten Blick völlig logisch erscheinen wird, ist in Wirklichkeit die kompromisslose und deshalb extremistische Ideologie der 11,5-Prozent-Partei FDP und ihres Chefs.

Denn der Haushalt eines Staates unterscheidet sich fundamental von dem Haushalt einer Privatperson oder eines privatwirtschaftlichen Unternehmens.