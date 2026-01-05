Als Zuschauer sehen, was Friseur aus diesem Typ macht, fällt ihnen die Kinnlade runter
Glasgow (USA) - Man braucht keinen Meister-Abschluss, um zu sehen, dass der Kunde (24) eines bekannten Friseurs aus Kentucky dringend mal wieder einen Haarschnitt benötigte. Was Barber Grant daraufhin aus ihm machte, grenzt an Zauberei.
Der 24-jährige Kunde war nicht ganz freiwillig zu Grant Branham nach Glasgow gekommen. Während er selbst seine zottelige Mähne noch etwas länger ertragen hätte, drängelte seine Ehefrau auf eine Veränderung.
"Sie versucht mich schon länger davon zu überzeugen, dass ich mir mal etwas anderes als vor ein paar Jahren machen lasse", erklärt der junge Mann in Grants Video.
Zu diesem Zeitpunkt trug er meist eine eher praktische Frisur: Die fransigen Seiten nach vorn gekämmt und einen Seitenscheitel. "Einfach, weil ich eine ziemlich hohe Stirn habe", begründet es der US-Amerikaner.
Von seinem zukünftigen Schnitt erwartet er mehr Volumen, Stufen und dass seine übrigen Haare so dicht wie möglich aussehen.
24-Jähriger wird durch Haarschnitt zu neuem Menschen
Das lässt sich Barber Grant nicht zweimal sagen und verpasst seinem Kunden einen modernen Haarschnitt, der mit kurzen Seiten, einem raffinierten, weichen Übergang und einem etwas länger gehaltenen, lockigen Oberhaar besticht.
Der 24-Jährige wirkt nun nicht nur deutlich stylischer und gepflegter, sondern auch endlich wieder jünger. Stolz posiert er nach Grants "Spezialbehandlung" in dessen Kamera und präsentiert das grandiose Werk auf seinem Kopf.
Grants Zuschauer auf Instagram sind begeistert und können kaum glauben, dass es ein und derselbe Typ sein soll. "Wow! 😮👏🔥 Einer meiner absoluten Favoriten bisher! Was für eine Verwandlung!", meint ein User. Ein anderer schreibt: "HEXEREI! ZAUBEREI! 😂🔥👏🔥👏"
Über die Verwandlung wird sich auch die Ehefrau des 24-Jährigen sicherlich ziemlich freuen.
Die Transformation sahnte bereits mehr als 130.000 Klicks auf Instagram ab.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g