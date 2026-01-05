Als Zuschauer sehen, was Friseur aus diesem Typ macht, fällt ihnen die Kinnlade runter

Glasgow (USA) - Man braucht keinen Meister-Abschluss, um zu sehen, dass der Kunde (24) eines bekannten Friseurs aus Kentucky dringend mal wieder einen Haarschnitt benötigte. Was Barber Grant daraufhin aus ihm machte, grenzt an Zauberei.

Das sieht auch ein Laie: Dieser Kunde (24) hatten einen frischen Haarschnitt bitter nötig. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Der 24-jährige Kunde war nicht ganz freiwillig zu Grant Branham nach Glasgow gekommen. Während er selbst seine zottelige Mähne noch etwas länger ertragen hätte, drängelte seine Ehefrau auf eine Veränderung.

"Sie versucht mich schon länger davon zu überzeugen, dass ich mir mal etwas anderes als vor ein paar Jahren machen lasse", erklärt der junge Mann in Grants Video.

Zu diesem Zeitpunkt trug er meist eine eher praktische Frisur: Die fransigen Seiten nach vorn gekämmt und einen Seitenscheitel. "Einfach, weil ich eine ziemlich hohe Stirn habe", begründet es der US-Amerikaner.



Von seinem zukünftigen Schnitt erwartet er mehr Volumen, Stufen und dass seine übrigen Haare so dicht wie möglich aussehen.