Knappe Entscheidung: Das ist das Jugendwort des Jahres 2025!

Frankfurt am Main - "Das crazy" ist zum Jugendwort des Jahres 2025 gewählt worden. Bei einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags unter den drei Top-Begriffen sei "das crazy" mit knappem Vorsprung auf dem ersten Platz gelandet - vor "goonen" und "checkst du".

Mit hauchdünnem Vorsprung wurde "Das crazy" zum Jugendwort des Jahres 2025gekürt. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa. Marijan Murat/dpa

Das Siegerwort wurde auf der Frankfurter Buchmesse live vor Publikum verkündet.

Aber was ist mit "das crazy" gemeint? Es handelt sich um eine Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat. Es ist in etwa vergleichbar mit "aha" oder "okay".

Den Angaben zufolge entfielen 35,7 Prozent der Stimmen auf "das crazy". "Goonen" - ein Slangwort für Selbstbefriedigung - lag mit 35,5 Prozent nur hauchdünn dahinter.

"Checkst du" landete auf Platz drei. Dieser Begriff wird oft am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es geht.