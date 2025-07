Schockdiagnose Gigantomastie: Junger Frau wächst plötzlich Riesen-Busen

Curitiba (Brasilien) - Schockdiagnose: Gigantomastie. Der Busen einer jungen Brasilianerin wuchs plötzlich von Körbchengröße C auf eine enorme Größe an.

Frauen, die an Gigantomastie erkrankt sind, leiden oft ein Leben lang. Betroffene klagen häufig über Rückenschmerzen, viele entwickeln Depressionen. Die Krankheit tritt in der Regel nach einer Schwangerschaft oder während der Pubertät auf. Ursache ist oft ein hormonelles Ungleichgewicht.

"Da wurde mir das klar. Ich ging auf die Straße und die Leute starrten mich an und zeigten mit dem Finger auf mich. Einmal war ich im Supermarkt und die Leute dachten sogar, ich würde Lebensmittel stehlen und sie in meinen Brüsten verstecken. Da begann ich, mir Sorgen zu machen", schildert die Betroffene.

Zeitweise wogen ihre Brüste zwölf Kilo. © TikTok/thaymarcondes1

Heute fühlt sich Thaynara wieder wohl in ihrer Haut. Die junge Frau entschied sich für eine Brustverkleinerung.

"Ich bin superglücklich, schaue in den Spiegel und denke: 'Wow, ich sehe so schön aus.' Manchmal weine ich sogar, wenn ich mich selbst anschaue, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass ich es geschafft habe."

Doch der Weg dahin war alles andere als leicht, weiß die junge Frau. Nur wenige Krankenhäuser in Brasilien bieten die notwendige OP an, die Wartelisten sind lang. Thaynara, die noch bei ihrer Tante lebt, hoffte auf eine Operation in einer Privatklinik.

Doch das kostete 40.000 Real, umgerechnet 6140 Euro. Viel Geld für die junge Lehramtsstudentin.