Schwangere will Wehen mit Sprint einleiten: Sekunden später folgt der Schock

"Ich war total verwirrt, als ich aufgestanden bin, und danach war ich total zittrig. Ich weiß nicht, ob es Schock, Adrenalin oder das Baby war, das an meinen Nerven zerrte. Keine Ahnung", fügte sie hinzu.

"Ich schaffte vielleicht zwei Schritte, bevor ich das Gefühl in meinen Beinen verlor und hinfiel", erklärte die noch immer Schwangere jetzt in einem Interview mit Newsweek .

Noch vor der "Eins" läuft Nicole los, nur um nach wenigen Metern auf die Straße zu knallen! "Oh", entfährt es der geschockten Freundin, die die Aufnahme sofort abbricht.

In einem inzwischen viralen TikTok-Video vom 9. Juli ist das "Ergebnis" zu sehen. Darin steht die 32-Jährige auf einer leeren Straße, während ihre filmende Freundin sie per Countdown anfeuert: "Drei, zwei!"

Können Hochschwangere die Wehen einleiten, indem sie einen Sprint hinlegen? Nicole war in der 38. Woche, als sie es selbst ausprobierte, nachdem sie davon gehört hatte.

Nach wenigen Metern liegt die hochschwangere Nicole auf dem Boden - ausgerechnet auf ihrem Bauch. © TikTok/Screenshot/iconicole.mom

Sie sei danach ins Krankenhaus gefahren, um sich und das Baby untersuchen zu lassen, sagte Nicole in einem Video-Update. Ihnen beiden gehe es gut, sie habe den Sturz mit ihren Knien und Händen abfangen können.

Mittlerweile hat ihr Video mehr als 11,5 Millionen Klicks erhalten. Nicole will es in erster Linie als Warnung an andere verstanden wissen. Mit einem viralen Hit habe sie nicht gerechnet, erklärte sie Newsweek.

Doch neben den Klicks gibt es auf TikTok auch Kommentare, von denen einige - wenig überraschend - sehr negativ ausfallen.

"Ich weiß, was für eine Mutter ich bin, und ich habe gelernt, dass die Leute schwangeren Frauen gegenüber extrem voreingenommen sind", sagte Nicole, die bereits einen Sohn hat.

Es wäre wünschenswert, dass ihr "Warn-Video" manch eine Schwangere vor einem Unglück bewahrt.