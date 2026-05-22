22.05.2026 19:00 Mann ersteigert herrenlosen Koffer von Flughafen: Als er ihn untersucht, wird ihm speiübel

Scott Fensome hat sich auf den Kauf von herrenlosen Flughafen-Koffern spezialisiert. Beim Prüfen des Inhalts musste er bereits einiges durchmachen.

Von Christian Norm

Großbritannien - Er hat seine Nische gefunden: Ursprünglich war Scott Fensome (26) aus Großbritannien als Installateur tätig. Doch während der Corona-Pandemie wurde er aufgrund von Kurzarbeit kreativ. Inzwischen ist Fensome professioneller Ankäufer von herrenlosen Koffern, die an Flughäfen erworben werden können. Natürlich hat er dabei schon einiges gefunden. Von seinem ekligsten Erlebnis hat der "Koffer-Käufer" kürzlich Unilad berichtet.

Scott Fensome (26) wird bei mancher Koffer-Öffnung ganz anders. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ecomkings0 Während herrenlose Gepäckstücke in Deutschland etwa halbjährlich versteigert werden, kann man sie in Großbritannien bereits nach drei Monaten ersteigern. Fensome ist inzwischen Besitzer zahlreicher Koffer. Beim Öffnen jedes Stücks hegt er natürlich immer wieder dieselbe Hoffnung: den Jackpot zu knacken. Der Brite sucht nach besonders wertvollen Gegenständen, die er anschließend weiterverkaufen kann. Zwar funktioniert sein Geschäftsmodell mittlerweile ziemlich gut. Doch Fensome muss dafür auch regelmäßig hart im Nehmen sein. Kurioses Irre Vorbereitung auf Bodybuilder-Wettkampf: Mann konsumiert Steroide und säuft 24 Bier - täglich! "Ich musste mich fast übergeben - es war widerlich", sagte der 26-Jährige über seinen ekligsten Fund. "Kurz nach meinem Start in diesem Geschäft fanden wir eine Aufbewahrungsdose, in der sich fermentierte Fischgräten befanden." Zunächst sei er aber ahnungslos gewesen.

TikTok-Video zeigt einen aktuellen Fund von Scott Fensome