Er tötete George Floyd: Ex-Cop im Gefängnis mit Messer attackiert

Floyd stand damals im Verdacht, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein gezahlt zu haben. Bei seiner Festnahme wurden ihm Handschellen angelegt. Ein weißer Polizist, Derek Chauvin (47), drückte sein Knie in Floyds Nacken, um ihn am Boden zu halten - ganze neuneinhalb Minuten lang.

Ein Video hielt die Tat fest, auch wie Floyd erklärte, er könne nicht atmen und sichtlich nach Luft rang.

Der 46-Jährige starb in dieser Nacht.

Chauvin und drei weitere Polizisten verloren im Zuge der "Black Lives Matter"-Bewegung ihren Job, später ihre Freiheit. Den hauptverantwortlichen Ex-Cop, der im Juli 2021 zu 22,5 Jahren Gefängnisstrafe wegen Mordes zweiten Grades verurteilt worden war, traf jetzt selbst ein gewaltsamer Angriff.

Chauvin wurde am gestrigen Freitag in einem Bundesgefängnis in Arizona von einem Mithäftling mit einem Messer attackiert. Das berichtete die Zeitung "New York Post" unter Angaben der Associate Press. Demnach führten Mitarbeiter des Gefängnisses "lebensrettende Maßnahmen" durch, bevor Chauvin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand sei "stabil".

Neben Chauvin wurde auch der Mithäftling ins Krankenhaus gebracht, der ihn vergangene Nacht um 0.30 Uhr (Ortszeit) attackierte. Weitere Gefängnisinsassen oder Mitarbeiter wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt.