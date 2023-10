Tödliche Messerstiche in Pirna: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein!

Bis tief in die Nacht wurden nach den Messerstichen Spuren gesichert. © Marko Förster

Am 24. September gegen 21.15 Uhr hat ein damals 15-Jähriger am Dohnaischen Platz auf das 20-jährige Opfer eingestochen. Trotz Reanimation verstarb der Mann. Nach kurzer Flucht konnte der Teenager noch in der Nacht in Heidenau gefasst werden. Nach wenigen Tagen wurde der Junge allerdings schon wieder auf freien Fuß gesetzt.

Jetzt steht fest: Der mittlerweile 16-Jährige handelte in Notwehr! Zu einer Anklage wird es nicht kommen.

Die Staatsanwaltschaft Dresden stellt die Ermittlungen ein, wie ein Sprecher am heutigen Mittwochabend mitteilte. Zwar soll der Jugendliche "mit Verletzungsabsicht" zugestochen haben. Doch habe er in Notwehr gehandelt, sind die Ermittler überzeugt.

Da der Deutsche "zur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs des Geschädigten handelte", sei die Messerattacke "gerechtfertigt" gewesen.