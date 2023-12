King Kong, Kannibalen und die Invasion der Pinguine: Die verrücktesten Hellseher-Vorhersagen 2023

King Kong ist wieder nicht aufgetaucht, die Menschen sind auch nicht dem Kannibalismus verfallen und eine Invasion der Pinguine hat es auch nicht gegeben. © Bildmontage: 123rf/chagpg, 123rf/tloma, 123rf/durktalisma

Gürteltiere und Pinguine fallen in Städte ein, die Erdumlaufbahn ändert sich drastisch und eine Wirtschaftskrise treibt die Menschen in den Kannibalismus: Für Hellseher war auch das Jahr 2023 nach einer Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) im südhessischen Roßdorf denkbar schlecht.

"Wirklich spektakuläre Treffer waren nicht zu erkennen. Wenn es Treffer gab, waren sie trivial", heißt es in dem Bericht. King Kong zeigte sich wieder nicht, der Weltuntergang ist auch ausgeblieben und kein Eichhörnchen sorgte für einen Blackout in New York.



"Hellseher sagen immer Dinge voraus, die schon einmal passiert sind", sagt der Mainzer Mathematiker Michael Kunkel, der seit 22 Jahren die teils kruden Prognosen von Astrologen, Wahrsagern und Hellsehern unter die Lupe nimmt. "Die Fantasie geht nicht so weit, dass was Neues passiert."

So seien nach Corona neue Viren, nach Benedikt XVI. (†95) ein neuer Rücktritt des Papstes vorhergesagt worden. "Wenn was passiert ist, geht es in den Fundus ein."