Mehrere Menschen in Hochwassergebieten in Bayern vermisst, genaue Zahl nicht bekannt

München - Nicht nur Todesfälle sind aus den Hochwassergebieten in Bayern zu vermelden. Auch mehrere Personen gelten derzeit als vermisst. Dass die Zahl der getöteten Menschen steigt, kann daher nicht ausgeschlossen werden.

In Bayerns Hochwassergebieten gelten mehrere Personen als vermisst. Genaue Zahlen hat man nicht. © Armin Weigel/dpa

Derzeit geht man von sechs Personen aus, die möglicherweise verschwunden sind. Aber: Diese Zahl sei "extrem volatil", also schwankend.



Laut eines Sprechers des Innenministeriums in München lag die Zahl der Vermissten am Dienstagmorgen bei sieben, wenige Stunden später bei fünf, am frühen Nachmittag dann bei sechs.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) hatte nach der Kabinettssitzung am Vormittag wieder von sieben gesprochen. Warum die Situation so undurchsichtig ist, erscheint schnell nachvollziehbar.

Einige der vermissten Personen könnten sich bei den Behörden vor Ort bereits wieder gemeldet haben.