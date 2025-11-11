"AIDAdiva" auf Weltreise: Diese Stars bringen das Kreuzfahrtschiff 2025 zum Beben
Hamburg - Am Montag hieß es "Leinen los!" für die "AIDAdiva", die sich von der Hansestadt aus auf eine 133-tägige Weltreise begab. Rund 2000 Passagiere dürfen sich auf ein großes Abenteuer freuen: vier Kontinente, 27 Länder, 55 Häfen – und das alles bis zum 23. März 2026.
Wie die Reederei mitteilte, war es für Hamburg bereits der 112. AIDA-Anlauf in diesem Jahr – und bis Jahresende sollen noch acht weitere folgen.
Doch die siebte Weltreise der Reederei AIDA Cruises ist nicht einfach nur eine Kreuzfahrt – sie ist ein schwimmendes Show-Spektakel. An Bord sorgt nämlich ein echtes Staraufgebot für Entertainment: Schauspielerin Michaela Schaffrath (54) bringt ihre Theaterstücke "Mönch mit der Klatsche" und "Ehe und andere Missverständnisse" an Bord.
Musikalisch sorgen unter anderem The Weather Girls mit ihrem bekannten Hit "It's Raining Men" für Unterhaltung.
Auch kulturell wird's unterhaltsam: Autorin Hera Lind (68), Krimi-Star Elisabeth Herrmann (66) und der frühere Polizeiprofiler Carsten Schütte (65) gehören zu den prominenten Gästen an Bord.
Damit niemand auf kulinarische Highlights verzichten muss, gibt es das neue Restaurant "French Kiss" an Bord. Außerdem wurden die Buffets um regionale Spezialitäten erweitert. Bei Weinverkostungen und Koch-Workshops zeigen TV-Köche wie Stefan Marquard (61), wie Genuss auf hoher See funktioniert.
Kreuzfahrtschiff "AIDAdiva": Nächste Weltreise ab Oktober 2026 angekündigt
Doch nicht nur die Unterhaltung an Bord, auch die Route hat es in sich: 35.843 nautische Meilen (also rund 66.381 Kilometer) legt der Ozeanriese insgesamt zurück. Erstmals führt eine AIDA-Weltreise nach Japan, Korea, Taiwan, Vietnam und Hawaii – wo die Gäste Silvester in Honolulu feiern werden.
Weitere Highlights: Stopps an der US-Westküste, Mittelamerika und die Passage durch den Panamakanal. Zwölf Städte – darunter New York, Tokio, San Francisco und Singapur – stehen sogar für Übernachtungen im Programm.
Und wer 2025 nicht dabei sein kann: Die nächste Weltreise wurde bereits angekündigt! Im Oktober 2026 startet AIDA Cruises zur achten Runde um den Globus – diesmal über Südamerika, die Südsee und Australien bis nach Südafrika, inklusive der Umrundung von Kap Hoorn und Kap der Guten Hoffnung.
Zu prominenten Gästen ist für die nächste Weltreise bislang noch nichts bekannt. Bis Februar 2027 soll die "AIDAdiva" dann rund um die Welt schippern.
