"AIDAdiva" auf Weltreise: Diese Stars bringen das Kreuzfahrtschiff 2025 zum Beben

Hamburg - Am Montag hieß es "Leinen los!" für die "AIDAdiva", die sich von der Hansestadt aus auf eine 133-tägige Weltreise begab. Rund 2000 Passagiere dürfen sich auf ein großes Abenteuer freuen: vier Kontinente, 27 Länder, 55 Häfen – und das alles bis zum 23. März 2026.

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAdiva" ist am Montag von Hamburg aus zu einer Weltreise aufgebrochen. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Reederei mitteilte, war es für Hamburg bereits der 112. AIDA-Anlauf in diesem Jahr – und bis Jahresende sollen noch acht weitere folgen.

Doch die siebte Weltreise der Reederei AIDA Cruises ist nicht einfach nur eine Kreuzfahrt – sie ist ein schwimmendes Show-Spektakel. An Bord sorgt nämlich ein echtes Staraufgebot für Entertainment: Schauspielerin Michaela Schaffrath (54) bringt ihre Theaterstücke "Mönch mit der Klatsche" und "Ehe und andere Missverständnisse" an Bord.

Musikalisch sorgen unter anderem The Weather Girls mit ihrem bekannten Hit "It's Raining Men" für Unterhaltung.

Auch kulturell wird's unterhaltsam: Autorin Hera Lind (68), Krimi-Star Elisabeth Herrmann (66) und der frühere Polizeiprofiler Carsten Schütte (65) gehören zu den prominenten Gästen an Bord.

Damit niemand auf kulinarische Highlights verzichten muss, gibt es das neue Restaurant "French Kiss" an Bord. Außerdem wurden die Buffets um regionale Spezialitäten erweitert. Bei Weinverkostungen und Koch-Workshops zeigen TV-Köche wie Stefan Marquard (61), wie Genuss auf hoher See funktioniert.