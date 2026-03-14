So macht das Arbeiten Spaß: Lustige Sprüche über die Arbeit

Lustige Sprüche über die Arbeit für mehr Motivation und Spaß gibt's auf TAG24. Mit Humor fällt die Arbeit im Büro oder woanders leichter.

Von Clara Danneberg

Spaß bei der Arbeit zu haben, ist nicht immer leicht. Wenn die To-Do-Liste immer länger wird, helfen lustige Sprüche über die Arbeit von TAG24 dabei, gut gelaunt zu bleiben. Mehr Zitate zu verschiedenen Themen findest Du unter: Sprüche.

Lustige Sprüche sorgen für Spaß bei der Büroarbeit. © unsplash/Azwedo L.LC Ein langer Arbeitstag mit langweiligen Meetings, stumpfsinnigen Aufgaben und aufreibenden Kunden kann einem ganz schön die Laune verderben. Hat man den Laptop dann endlich zugeklappt, fällt es schwer, richtig abzuschalten, weil einen die Gedanken an To-do-Listen und Deadlines nicht loslassen. Wer den Kopf frei kriegen und den Arbeitstag mit einem Lachen beenden möchte, kann das mit witzigen Sprüchen über den beruflichen Alltag tun. Kurioses Mutter lässt Tochter mit großen Brüdern allein: Wenig später traut sie ihren Augen nicht Folgende lustige Sprüche über die Arbeitswelt bringen Deine Kollegen und Dich zum Lachen.

Lustige Sprüche über Arbeit und Motivation

"Fünf Minuten dumm stellen erspart oft eine Stunde Arbeit."

von unbekannt "Die Arbeit ruft! Sag ihr, dass ich zurückrufe!" von unbekannt "So einen unmotivierten Tag wie heute hatte ich seit gestern nicht mehr." von unbekannt "Ich arbeite hart daran, beschäftigt auszusehen." von unbekannt "Im nächsten Leben werde ich Kopierer. Die Hälfte der Zeit außer Betrieb." von unbekannt "Arbeit ist wunderbar - ich könnte stundenlang dabei zusehen, wie andere sie erledigen." von unbekannt "Gehalt kommt monatlich, Motivation leider nur jährlich." von unbekannt "Eigentlich hatte ich heute viel vor. Jetzt habe ich morgen viel vor." von unbekannt "Habe heute gar keinen Elan, weil mein Tatenvolumen aufgebraucht ist." von unbekannt "Zu jung für die Rente, zu alt für eine Umschulung und zu arm zum Kündigen - also, weiter geht's!" von unbekannt "Hat wieder keiner geklatscht, als ich ins Büro gekommen bin. Dieser anhaltende Mangel an Anerkennung macht mich fertig." von unbekannt

So einen unmotivierten Tag wie heute hatte ich seit gestern nicht mehr. © unsplash/Gabriel Tovar, TAG24/CD

Den letzten Stoß zum Anpacken geben motivierende Sprüche von TAG24.

Lustige Sprüche über Arbeit

"Bald ist ja wieder das mit den gruseligen Gestalten. Halloween? Nein, Arbeit." von unbekannt "Meine Arbeit ist "top secret". Nicht mal ich weiß, was ich tue." von unbekannt "Du bist nicht dumm. Du hast nur Pech beim Denken." von unbekannt "Menschen können Dich nicht ausnutzen, wenn Du nutzlos bist." von unbekannt "Ähm: Kapiervorgang abgebrochen." von unbekannt "Ich bewundere Deine Gelassenheit! Naja, ehrlich gesagt, ist das Desinteresse." von unbekannt "Ich weiß gar nicht, was Du beruflich machst. Ich auch nicht. Ich gehe da einfach hin." von unbekannt "Im nächsten Leben werde ich Papierkram. Einfach liegen bleiben." von unbekannt "Manche Kollegen hinterlassen einfach eine Lücke, die sie vollständig ersetzt." von unbekannt "Wie viele Menschen arbeiten in Deiner Abteilung? Ich schätze knapp ein Drittel." von unbekannt "Derzeit sehe ich mein Gehalt eher als Schmerzensgeld." von unbekannt "Fehlt nur noch das Zelt, dann wäre der Zirkus hier komplett." von unbekannt "Arbeit ist schön! Deshalb hebe ich immer etwas für später auf!" von unbekannt "Man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten. Aber es hilft ungemein." von unbekannt "Mein Job bewegt sich am Rande der Egalität." von unbekannt "Bei uns wird Hand in Hand gearbeitet: Was die eine nicht schafft, lässt die andere liegen." von unbekannt

Zur Büroarbeit passt dieser lustige Spruch. © unsplash/Gabor Barbely, TAG24/CD

Noch mehr lachen kannst Du mit den Witzen über das Büro und die Arbeit.

Lustige Sprüche über Stress bei der Arbeit

"Jeden Tag nehme ich mir vor, mich nicht mehr aufzuregen, und dann gehe ich ins Büro." von unbekannt "Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird." von unbekannt "Wie man Stress auf der Arbeit vermeidet? Schritt eins: nicht hinfahren." von unbekannt "Der Hauptgrund für Stress ist der regelmäßige Kontakt mit Kollegen." von unbekannt "Ich denke, also bin ich hier falsch." von unbekannt "Wenn man die ganze Zeit Blödsinn redet, ohne es zu merken, ist man entweder verliebt oder im Büro." von unbekannt "Egal, was es ist: Ich bin dafür nicht zuständig!" von unbekannt "Mein Job? Stressmanagement! Ich produziere und verteile Stress!" von unbekannt

Wie man Stress auf der Arbeit vermeidet? Schritt eins: nicht hinfahren. © unsplash/Lubomirkin, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 lustige Sprüche für den Arbeitstag

"Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig wie die Arbeit." von William Shakespeare "Ich kann gut Mitmenschen umgehen." von unbekannt "Manchmal ist das Schönste an meiner Arbeit, dass sich mein Bürostuhl dreht." von unbekannt

Ein ironischer Satz über die Arbeit: "Ich kann gut Mitmenschen umgehen." © unsplash/Timur Can Şentürk, TAG24/CD