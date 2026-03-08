Frauenpower in Worten: Die besten Sprüche starker Frauen

Die schönsten Sprüche für starke, selbstbewusste Frauen liest Du auf TAG24. Finde kurze Zitate, freche Sprüche für mutige Mädchen & Frauen.

Von Clara Danneberg

Eine Frau zu sein bedeutet schon längst nicht mehr, schwach zu sein. Die schönsten Sprüche starker Frauen schenken Inspiration, motivieren und helfen Dir dabei, an Dich selbst zu glauben. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate gibt's unter: Sprüche.

Starke Frauen lassen sich nicht unterkriegen. © unsplash/Olivia Hibbins Starke Frauen sind nicht nur selbstbewusst, sondern auch leidenschaftlich, mutig und voller Herz. Sie fallen, stehen wieder auf und gehen ihren Weg mit einer Kraft, die von innen kommt. Stärke zeigt sich nicht nur in großen Taten, sondern oft im Weitermachen trotz Zweifel, im Lächeln nach Rückschlägen und im Mut, sich selbst treu zu bleiben. Eine starke Frau wächst an ihren Erfahrungen, vertraut auf ihre innere Stimme und gestaltet ihr Leben mit Entschlossenheit und Würde. Von der Kämpferin, die jede Herausforderung annimmt, bis zur Frau, die ihren eigenen Wert erkannt hat: Sprüche über starke Frauen berühren, bestärken und erinnern daran, wie viel in Dir steckt. Tiere Rocky kam zurück ins Tierheim: Wer schenkt ihm für immer ein Zuhause? Die besten Sprüche starker Frauen hat TAG24 für Dich zusammengestellt.

Kurze Sprüche starker Frauen

"Gut erzogene Frauen machen selten Geschichte." von Laurel Thatcher Ulrich "Menschen, die nicht denken, sind wie Schlafwandler." von Hannah Arendt "Eine Frau von Welt bleibt selten die Frau ihres Ehemannes." von Carmen Sylva "Ich gehe lieber mit einem guten Buch als mit einem Mann ins Bett." von Cher "Männer kann man überreden, Frauen muss man überzeugen." von Barbra Streisand "Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn." von Irmtraud Morgner "Lass Dich nicht unterkriegen! Sei frech und wild und wunderbar!" von Astrid Lindgren "Eine Frau ohne einen Mann ist wie ein Fisch ohne ein Fahrrad." von Irina Dunn "Gut erzogene Frauen machen selten Geschichte." von Laurel Thatcher Ulrich "Nur Du allein kannst entscheiden, wofür man sich an Dich erinnern wird." von Taylor Swift "Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben." von Eleanor Roosevelt "Gehe mit Dir selbst keine Kompromisse ein. Du bist alles, was Du hast." von Janis Joplin "Es ist nicht Deine Aufgabe, mich zu mögen, es ist meine." von Byron Katie "Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können." von Mary Ann Evans "Menschen, die nicht denken, sind wie Schlafwandler." von Hannah Arendt "Du darfst niemals Angst vor dem haben, was Du tust, wenn es richtig ist." von Rosa Parks "Es gibt keine Grenze dessen, was wir Frauen erreichen können." von Michelle Obama

Irmtraud Morgner stellte fest: "Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn." © unsplash/Erwan Hesry, TAG24/CD

Passende Sprüche für den 8. März findest Du unter Sprüche für den Frauentag.

Inspirierende Sprüche starker Frauen

"Wir können nicht glücklich sein, solange wir nicht gelernt haben, über uns selbst zu lachen." von Dorothy Dix "Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt." von Clara Zetkin "Dass Frauen das letzte Wort haben, beruht hauptsächlich darauf, dass den Männern nichts mehr einfällt." von Hanne Wieder "Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde: Alle dummen Männer." von Marie von Ebner-Eschenbach "Gute Taten werden hauptsächlich von Männern gepredigt und hauptsächlich von Frauen getan." von Lady Nancy Astor "Viele Frauen sind auf ihren guten Ruf bedacht, aber die anderen werden glücklich." von Josephine Baker "Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen - sie bekommen nichts." von Simone de Beauvoir "Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau." von Margaret Thatcher "Hör auf, Dich kleiner zu machen, um in das zu passen, über das Du hinausgewachsen bist." von Furaha Joyce "Nichts, was ich an mir akzeptiere, kann gegen mich verwendet werden, um mich herabzusetzen." von Audre Lorde "Wenn eine Frau sich selbst die beste Freundin ist, wird das Leben einfacher." von Diane von Fürstenberg "Du bist unvollkommen, dauerhaft und unvermeidlich fehlerhaft. Und Du bist wunderschön." von Amy Bloom "Sei eine erstklassige Ausgabe Deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem." von Judy Garland "Was Du tust, macht einen Unterschied, und Du musst entscheiden, welche Art von Unterschied Du machen möchtest." von Jane Goodall "Es gehört auch zur Lebensklugheit, dass wir uns nicht dauernd mit Menschen vergleichen, die glücklicher sind als wir." von Sigrid Undset "Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Aber man benötigt Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben." von Coco Chanel "Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht!" von Clara Zetkin "Wenn ich immer alle Regeln befolgt hätte, hätte ich es nie zu etwas gebracht." von Marilyn Monroe "Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was Du tun willst. Wenn Du Leidenschaft und Inspiration mitbringst, kannst Du nicht falsch liegen." von Ella Fitzgerald "Es ist gefährlich, anderen etwas vorzumachen, denn es endet damit, dass man sich selbst etwas vormacht." von Eleonora Duse "Alternde Frauen sind wie Kathedralen: Je älter man wird, desto weniger fällt das einzelne Jahr ins Gewicht." von Agatha Christie "Sei die Heldin Deines Lebens, nicht das Opfer." von Nora Ephron "Ich möchte in Erinnerung bleiben als ein Mensch, der frei sein wollte, damit auch andere frei werden." von Rosa Louise Parks "Wir müssen unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst neu gestalten. Wir müssen als Frauen hervortreten und die Führung übernehmen." von Beyoncé

"Wir können nicht erfolgreich sein, wenn die Hälfte von uns zurückgehalten wird." von Malala Yousafzai "Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst." von Katharine Hepburn "Es ist ganz einfach, einen Menschen zum Star zu machen: Man muss ihm nur helfen, zu entdecken, was er längst besitzt." von Édith Piaf "Schönheit ist, wie Du Dich innerlich fühlst, und es spiegelt sich in Deinen Augen wider." von Sophia Loren "Ein schöpferischer Mensch wird von dem Wunsch motiviert, etwas zu erreichen, nicht davon, besser zu sein als andere." von Ayn Rand "Letztlich sind wir fähig, sehr viel mehr auszuhalten, als wir uns vorstellen können." von Frida Kahlo "Schweigen ist das einzige Argument, das sich nicht widerlegen lässt." von Christine Brückner "Stehe zu den Dingen, an die Du glaubst. Auch wenn Du alleine dort stehst." von Sophie Scholl "Schmetterlinge sind wie Frauen - wir sehen vielleicht hübsch und zart aus, aber Baby, wir können durch einen Hurrikan fliegen." von Betty White "Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind." von Emmeline Pankhurst

Furaha Joyce meint: "Hör auf, Dich kleiner zu machen, um in das zu passen, über das Du hinausgewachsen bist." © unsplash/Joshua Woroniecki, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 kraftvolle Zitate starker Frauen

"Mache niemanden zu Deiner Priorität, für den Du nur eine Option bist." von Maya Angelou "Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine." von Alice Walk "Nichts scheinen Götter und Männer mehr zu fürchten als den Verlust der Kontrolle über Frauen." von Mary Daly

Maya Angelou rät: "Mache niemanden zu Deiner Priorität, für den Du nur eine Option bist." © unsplash/Wyxina Tresse, TAG24/CD