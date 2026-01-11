Bewahre eine positive Sicht auf das Leben: Sprüche über Optimismus

Zitate über Zuversicht und Optimismus helfen Dir, positiver zu denken. Lies verschiedene Sprüche auf TAG24 für mehr Zuversicht, Optimismus und Hoffnung.

Von Clara Danneberg

Optimistisch zu bleiben, ist oft gar nicht so leicht. Schöne Sprüche und Zitate, die Deine Sicht auf die Dinge zum Positiven hin verändern können, liest Du in diesem Artikel. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate gibt's unter: Sprüche.

Zitate über Zuversicht und Optimismus helfen, das Leben positiver zu sehen. © unsplash/Royce Fonseca Herbe Rückschläge, Misserfolge, Krisen und Enttäuschungen sorgen dafür, dass man die eigene Zukunft nicht immer allzu rosig sieht. Schwierige Lebensphasen und kräftezehrende Herausforderungen lassen sich meist nicht vermeiden. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Wer pessimistisch bleibt und den Kopf in den Sand steckt, hat es schwer, Lösungen und Auswege zu finden. Besser wäre es, die Sache optimistisch anzugehen, auch wenn es schwierig sein kann. Manchmal reicht schon ein kleiner Impuls, um die aktuelle Lebenssituation ein wenig positiver zu sehen. Hunde Verängstigte Welpen werden ausgesetzt: Was sie dann tun, geht so vielen ans Herz TAG24 präsentiert Zitate über Zuversicht und Optimismus für eine lebensbejahende Einstellung.

Zitate über Zuversicht und Optimismus

"Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab." von Marc Aurel "Zuversicht lässt Flügel wachsen." von Else Pannek "Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten." von Henry Ward Beecher "Wenn man zuversichtlich seinen Träumen folgt und sich bemüht, so zu leben, wie man es sich vorgestellt hat, wird man unerwartet von Erfolg gekrönt." von Henry David Thoreau "Die Verzweiflung lässt den Blick für eine klare Sicht trüben. Aber die Zuversicht sieht immer einen Weg des Weitergehens." von Maria Theresia Radloff "Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben: Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines." von Albert Einstein "Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten." von unbekannt

Im Zitat von Henry Ward Beecher stecken viel Zuversicht und Optimismus. © unsplash/Alexis Presa, TAG24/CD

Mehr Inspiration findest Du unter: Sprüche über Zuversicht.

Optimismus-Sprüche

"Die Qualität, nach der ich am meisten suche, ist Optimismus: insbesondere Optimismus angesichts von Rückschlägen und scheinbaren Niederlagen. Optimismus ist wahrer moralischer Mut." von Sir Ernest Henry Shackleton "Der Optimismus ist der wahre Stein der Weisen, der in Gold verwandelt, was immer er berührt." von Jean Etienne Chaponnière "Optimistisch ist diejenige Weltanschauung, die das Sein höher als das Nichts stellt und so die Welt und das Leben als etwas an sich Wertvolles bejaht." von Albert Schweitzer "Die Basis des Optimismus ist schiere Furcht." von Oscar Wilde "Pessimismus führt zu Schwäche, Optimismus zu Macht." von William James "Mangel an Optimismus ist Mangel an Wunschkraft." von Franz Marc "Optimismus ist die extremste Form der Verwegenheit." von Anatole France "Den Optimismus erzeugt die Phantasie, den Pessimismus der Verstand." von Paul Kunad "Auf den Gipfeln wohnt der größte Optimismus: Der Glaube an sich selber." von Paul Richard Luck "Optimismus ist wichtig für unser Fortkommen." von Dalai Lama "Optimismus ist immer auch ein Stück Verrücktheit." von Ernst Ferstl "Optimismus ist nur möglich, wo Raum ist für Hoffnung." von Carl Peter Fröhling "Optimismus heißt nicht, blind für Risiken, sondern offen für Chancen zu sein." von Walter Jakoby "Akzeptiere ich, dass jede Krise eine Chance ist, dann nehme ich ihr ein großes Stück Macht über mich." von Nina Ruge "Am Ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende." von Oscar Wilde "Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gutgehen wird. Aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schiefgehen wird." von Friedrich Schiller "Für den Optimisten ist das Leben kein Problem, sondern bereits die Lösung." von Marcel Pagnol "Ich bin nicht gescheitert - ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben." von Thomas Alva Edison "Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." von Heinz Rühmann

Walter Jakoby erklärte: "Optimismus heißt nicht, blind für Risiken, sondern offen für Chancen zu sein." © unsplash/Nikola Tomašić, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 inspirierende Sprüche über Optimismus

"Pessimisten leben von dem Optimismus, dass sie sich vielleicht doch irren." von Gerhard Uhlenbruck "Begegnen wir Problemen voller Hoffnung und Optimismus, lassen sie sich begrenzen." von Dalai Lama "Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt." von Mahatma Gandhi

Der Dalai Lama drückt mit diesem Spruch die Wichtigkeit von Hoffnung aus. © unsplash/Xiangkun ZHU, TAG24/CD