Ich liebe mich: Inspirierende Sprüche über Selbstliebe

Welche Sprüche gibt es über Selbstliebe? Schöne Zitate über Selbstliebe & Achtsamkeit auf TAG24 lesen.

Von Clara Danneberg

Die Beziehung zu sich selbst kann ein entscheidender Faktor bei der Gestaltung des eigenen Lebens sein. Wer noch etwas Selbstvertrauen braucht, kann sich von den Sprüchen über Selbstliebe inspirieren lassen. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate gibt's unter: Sprüche.

Die schönsten Sprüche über Selbstliebe gibt es auf TAG24. © unsplash/Adam Winger Es heißt, dass Selbstliebe eine wesentliche Grundlage für ein erfülltes Leben sei. Sich selbst zu lieben, klingt einfacher, als es ist. Zur Selbstliebe gehört es, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Es gilt, sich so zu akzeptieren, zu respektieren und zu schätzen, wie man ist. Der ständige Vergleich mit anderen, übermäßige Selbstkritik und ein übertriebener Perfektionsanspruch sind dabei eher hinderlich. Doch wie schafft man es, mit sich selbst Frieden zu schließen? Katzen Katzen vor neun Jahren gemeinsam adoptiert: Was nun passiert, macht betroffen Inspirierende Sprüche über Selbstliebe, die Du in schwierigen Momenten als bestärkendes Mantra nutzen kannst, hat TAG24 für Dich gesammelt.

Kurze Sprüche über Selbstliebe

"Du bist Du und Du wirst für immer Du sein." von Elizabeth Bishop "Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie betrachtet." von David Hume "Es ist nicht Deine Aufgabe, mich zu mögen, es ist meine." von Byron Katie "Wenn Du Dein wahres Selbst kennst, ist das Geheimnis Dein." von Huineng "Das, was Du bist, zeigt sich an dem, was Du tust." von Thomas A. Edison "Es ist nicht wichtig, was Du betrachtest, sondern was Du siehst." von Henry David Thoreau "Selbstwertgefühl ist das Immunsystem Deiner mentalen Gesundheit." von Philipp Moser "Der Neid entstammt mangelnder Selbstachtung." von René Quinton "Wie wenig hat ein Mensch sich selbst, der viele Dinge haben will." von Sen no Rikyū "Hab Geduld mit allen Dingen, aber besonders mit Dir selbst." von Franz von Sales "Die Selbstliebe macht uns ganz und gar zu dem, was wir sind." von Claude-Adrien Helvetius "Selbstfreundlichkeit steigert das Selbstwertgefühl." von unbekannt "Ich bin genug!" von unbekannt "Ich bin wertvoll." von unbekannt "Ich verdiene Liebe." von unbekannt "Scheitern bin nicht ich." von unbekannt

Ein kurzer Spruch als Mantra für mehr Selbstliebe lautet: "Ich bin genug!" © unsplash/Shashank Sahay, TAG24/CD

Schöne Sprüche über Selbstliebe

"Liebe Dich selbst zuerst, dann ergibt sich alles andere von selbst. Du musst Dich selbst wirklich lieben, um in dieser Welt etwas zu erreichen." von Lucille Désirée Ball "Schränke Dich niemals selbst aufgrund der begrenzten Vorstellungskraft anderer ein; schränke andere niemals aufgrund Deiner eigenen begrenzten Vorstellungskraft ein." von Mae Jemison "Wir können nicht glücklich sein, solange wir nicht gelernt haben, über uns selbst zu lachen." von Dorothy Dix "Ich habe kein Minderwertigkeitsgefühl. Das hatte ich nie. Ich bin so gut wie jeder andere, aber nicht besser." von Katherine Johnson "Du bist unvollkommen, dauerhaft und unvermeidlich fehlerhaft. Und Du bist wunderschön." von Amy Bloom "Der Charakter, also die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist die Quelle des Selbstrespekts." von Joan Didion "Ich habe immer außerhalb von mir nach Stärke und Zuversicht gesucht, aber sie kommt von innen. Sie ist immer dort." von Anna Freud "Charme und Perfektion vertragen sich schlecht miteinander. Charme setzt kleine Fehler voraus, die man verdecken möchte." von Catherine Deneuve "Irgendwann, irgendwie, irgendwo wirst Du Dich selbst finden. Dieser und nur dieser Moment kann die glücklichste oder traurigste Stunde Deines Lebens sein." von Pablo Neruda "Es ist ganz einfach, einen Menschen zum Star zu machen: Man muss ihm nur helfen, zu entdecken, was er längst besitzt." von Édith Piaf "Du musst nicht großartig sein, um anzufangen, aber Du musst anfangen, um großartig zu sein." von Zig Ziglar "Hör auf, Dich kleiner zu machen, um in das zu passen, über das Du hinausgewachsen bist." von Furaha Joyce "Nichts, was ich an mir akzeptiere, kann gegen mich verwendet werden, um mich herabzusetzen." von Audre Lorde "Dein Körper ist kostbar. Er ist das Vehikel für das Erwachen. Behandele ihn mit Sorgfalt." von Buddha "Sei eine erstklassige Ausgabe Deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem." von Judy Garland "Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Aber man benötigt Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben." von Coco Chanel "Unterlegen ist man im Leben erst dann, wenn man seine Selbstachtung definitiv verloren hat." von Marcel Proust "Sich zuerst in sich selbst zu verlieben, macht Dich nicht eitel oder egoistisch. Es macht Dich unzerstörbar." von unbekannt

Amy Bloom erklärte: "Du bist unvollkommen, dauerhaft und unvermeidlich fehlerhaft. Und Du bist wunderschön." © unsplash/Logan Voss, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche über Selbstliebe zum Nachdenken

"Was Du denkst, bist Du. Was Du bist, strahlst Du aus. Was Du ausstrahlst, ziehst Du an." von Buddha "Der höchste Genuss ist in der Zufriedenheit mit sich selbst." von Jean-Jacques Rousseau "Schönheit ist, wie Du Dich innerlich fühlst, und es spiegelt sich in Deinen Augen wider." von Sophia Loren

Sophia Loren meinte: "Schönheit ist, wie Du Dich innerlich fühlst, und es spiegelt sich in Deinen Augen wider." © unsplash/Eve, TAG24/CD