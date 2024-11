Motivierende Sprüche für den maximalen Erfolg

Wenn man Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren und zu konzentrieren, können motivierende Zitate auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Bildschirm oder als Hintergrundbild auf dem Handy eine kleine Hilfe sein.

"Ist unsere Motivation stark und heilsam, können wir alles vollbringen."

vom Dalai Lama

"Überwinde Dich selbst, dann ist die Welt überwunden."

von Augustinus von Hippo

"Wenn Du etwas haben willst, was Du noch nie gehabt hast, dann musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast."

von Nossrat Peseschkian

"Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen."

von Thomas Alva Edison

"Bleibe immer Dir selbst treu und lass Dich niemals durch die Aussagen anderer von Deinen Zielen abbringen."

von Michelle Obama

"Derjenige, der nicht mutig genug ist, Risiken einzugehen, wird niemals etwas im Leben erreichen."

von Muhammad Ali

"Erfolg beruht darauf, dass wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen. Misserfolg tritt ein, wenn wir vor ihnen zurückschrecken."

von John C. Maxwell

"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."

von Bertolt Brecht

"Du bist Deine eigene Grenze, erhebe Dich darüber."

von Hafis

"Motivation bringt Dich in Gang. Gewohnheit hält Dich in Schwung."

von Jim Rohn

"Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe."

von Willy Meurer

"Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen."

von Friedrich Nietzsche

"In dem Moment, an dem Du am Aufgeben bist, denke daran, warum Du so viel gegeben hast."

von Fernando Torres

"Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst Du das Unmögliche."

von Franz von Assisi

"Lerne, als ob Du ewig leben würdest, lebe, als ob Du morgen sterben würdest."

von Mahatma Gandhi

"Wenn Du an etwas arbeitest, das Dir wirklich wichtig ist, musst Du nicht geschubst werden. Die Vision zieht Dich."

von Steve Jobs

"Konzentriere alle Deine Gedanken auf die Arbeit, die vor Dir liegt. Die Sonnenstrahlen brennen erst, wenn sie gebündelt werden."

von Alexander Graham Bell

"Der Ziellose erleidet sein Schicksal – der Zielbewusste gestaltet es."

von Immanuel Kant